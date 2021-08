Messi ovacionado, Mbappé vaiado: como foi a apresentação do super PSG 2021/22

Por mais que a equipe já tenha até estreado na Ligue 1, o argentino e os outros reforços só foram apresentados a torcida neste sábado (14)

Começou. O time mais esperado da temporada, o PSG de Messi, Neymar, Mbappé, Sergio Ramos, Donnarumma e cia, oficialmente apresentou seus reforços antes do segundo jogo do clube pela Ligue 1, diante do Strasbourg.

Foi a primeira oportunidade da torcida fanática do Paris Saint-Germain acompanhar Messi, por exemplo, dentro de campo, ainda que tenha sido apenas para a apresentação do jogador. Ou de reagir a Mbappé, que praticamente já anunciou que não pretende permanecer na capital francesa.

O evento - que chegou até a ofuscar a partida - começou pouco antes da bola rolar e contou com as apresentações dos cinco reforços do PSG para a temporada: Messi, Sergio Ramos, Donnarumma, Wijnaldum e Hakimi. Por mais que apenas o holandês e o marroquinho tenham sido relacionados, todos já foram apresentados em um Parc de Princes cheio pela primeira vez desde fevereiro de 2020.

As cenas chegaram até a emocionar, tanto pela torcida enchendo o estádio, cena que se tornou incomum em um cenário de pandemia, tanto pela reação à chegada do argentino.

Foram imagens que mostram a dimensão do craque: Messi, um dos últimos a se apresentar, foi ovacionado e teve seu nome cantado por quase dois minutos - com direito à música tema dos Bulls de Michael Jordan como trilha sonora. Afinal de contas, não é sempre que um jogador seis vezes melhor do mundo assina com seu time.

Se Messi teve uma recepção tão incrível, o mesmo não podemos falar de Kylian Mbappé. O atleta, cujo futuro parece cada vez mais destinado a acontecer longe do PSG, chegou a ser vaiado por parte da torcida quando teve seu nome citado na escalação.

Sinal de que os torcedores organizados do Paris Saint-Germain já parecem estar cansando da "novela" Mbappé. Mesmo assim, parece também estar claro que o atleta terá várias oportunidades de reconquistar a torcida. Basta que o novo "super time" do momento alcance as expectativas.