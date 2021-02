Richarlison, fã, amigo e protetor de Neymar nas redes sociais: “defendo ele em qualquer coisa”

Craque do Everton e seleção brasileira revela que imitava Neymar quando criança e detalha amizade com o atacante do PSG

Richarlison pode ser nome constante nas convocações da seleção brasileira e destaque do Everton na Premier League, mas quando o assunto é Neymar, o atacante se considera um fã como qualquer outro.

Em entrevista ao programa Bola da Vez da ESPN Brasil, Richarlison contou que costumava se inspirar no craque do Paris Saint-Germain, e ainda revelou detalhes de seu primeiro papo com Neymar.

"É o cara, era o craque do Brasil e a gente queria imitar ele. Foi o que eu falei com ele na primeira vez que eu fui para seleção lá nos Estados Unidos. Eu imitava o corte dele, tinha camisa do Santos, então ele caiu na risada e a gente se tornou amigo”, contou Richarlison.

Figura ativa nas redes sociais, onde comenta de futebol até eSports e Big Brother Brasil, o “Pombo” também se classifica como um defensor incondicional de Ney no Twitter, onde costuma apoiar o amigo.

"Me dou super bem com o Neymar. Lá no Twitter sou o maior puxa-saco dele, sou muito fã. Toda vez que ele vai jogar a Champions League eu fico na torcida, tenho um carinho muito grande, porque foi um cara que quando surgiu lá no Santos, eu estava começando ainda”, disse o atacante do Everton.

Richarlison ainda aproveitou a entrevista para relembrar o episódio em que Neymar vazou o seu contato de telefone em uma live, fazendo com que chovessem mensagens em seu WhatsApp. A solução, segundo o jogador, foi comprar um novo chip.

“Ele estava fazendo uma live, foi me ligar para me apresentar para os fãs dele, acabou vazando meu número, mas está de boas. Troquei o chip e mandei até um recado para a galera”.

Recuperado de lesão, Richarlison foi o grande nome do Everton no clássico deste sábado contra o Liverpool. Além de marcar um dos gols na vitória por 2x0, o Pombo ainda deu um passe para Calvert-Lewin, que sofreu o pênalti que resultou no segundo gol da equipe.