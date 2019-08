Com empate no Derby, Palmeiras tem a pior sequência de pontos no Brasileirão em dois anos

Desde o final de 2017 o Verdão não somava tão poucos pontos em jogos consecutivos

O deixou a Arena com empate por 1 a 1 no Derby, realizado neste domingo (04) pela 13ª rodada do Brasileirão. Apesar de não ter conseguido uma vitória no finalzinho, graças a uma defesaça feita pelo goleiro Cássio após cabeçada de Deyverson, o resultado aumentou a distância em relação ao líder – que goleou o por 6 a 1 e chegou a 32 pontos, quatro a mais em relação ao Alviverde.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Também foi um resultado que manteve o momento ruim, dentro de campo, da equipe treinada por Felipão. A sequência de três empates e uma derrota é a pior do time, considerando apenas o Brasileirão, desde o retorno de Luiz Felipe Scolari, em 2018, quando assumiu o time que arrancou ao título nacional de forma impressionante.

No Derby Paulista, ficou tudo igual com dois gols de cabeça! Manoel fez para o @Corinthians e Felipe Melo empatou para o @Palmeiras! Na sua opinião, alguém mereceu vencer? #CORxPAL pic.twitter.com/1y7y7HpUDn — Campeonato Brasileiro (@Brasileirao) August 5, 2019

Pelo lado apenas do Palmeiras, os três pontos somados dentre os últimos 12 em disputa é a pior sequência do clube na Série A desde novembro de 2017. O volta a entrar em campo no próximo domingo (11), quando recebe o em casa pela 14ª rodada.