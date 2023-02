Com Covid, quando Hulk poderá jogar pelo Atlético?

Atacante está fora da estreia do Galo na Pré-Libertadores, contra o Carabobo, na Venezuela

O torcedor do Atlético-MG acordou com uma notícia não tão boa neste domingo (19): Hulk testou positivo para covid-19 e, por isso, está fora da estreia do Galo na Pré-Libertadores contra o Carabobo, na próxima quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília).

De acordo com a publicação do Atlético-MG nas redes sociais, Hulk não apresenta sintomas, porém seguirá as recomendações médicas, cumprindo quarentena em Belo Horizonte. Ainda segundo o clube, todos os jogadores realizaram os testes antes da viagem, seguindo os protocolos para entrar na Venezuela.

A expectativa do Galo é que Hulk esteja disponível para o duelo de volta contra a equipe venezuelana, marcado para o dia 1 de março, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão.

O atacante esteve em campo e marcou o gol da vitória por 2 a 1 sobre a Patrocinense na noite de sábado, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro.