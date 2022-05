Clubes discutem com Flamengo e Corinthians por direitos de TV do novo Brasileiro

A criação da liga independente no Brasil tem uma queda de braço nos bastidores. Corinthians e Flamengo desejam seguir como os clubes com maior valor recebido pelos direitos de transmissão. Outros clubes, no entanto, brigam para que a diferença seja reduzida.

A GOAL apurou que Athletico-PR, Atlético-MG e Fortaleza lideram um grupo que demonstra incômodo com a situação. O trio quer que haja equanimidade nos valores distribuídos aos participantes do Campeonato Brasileiro.

O presidente do Athletico-PR, Mario Celso Petraglia, é o líder do grupo dissidente. O dirigente, inclusive, tenta angariar novos apoiadores que se incomodem com a situação. O mandatário do Fortaleza, Marcelo Paz, e o presidente do Atlético-MG, Sérgio Coelho, são os que mais se identificaram com as reivindicações de Petraglia.

Diante da postura dos insatisfeitos, Corinthians e Flamengo alinharam uma aproximação nos bastidores. Paulistas e cariocas conversam com o intuito de se manterem com uma fatia maior dos direitos de transmissão do futebol brasileiro. Os clubes gozam deste prestígio por terem as maiores torcidas do país e, consequentemente, serem responsáveis pelas maiores audiências.

A GOAL apurou que os dirigentes corintianos e flamenguistas conversam frequentemente a fim de alinhar uma parceria com outros gigantes do país na criação da liga independente.

Os clubes brasileiros escutaram três propostas para a confecção de um novo Brasileirão. A Liga Espanhola, a Premier League e a BTG Pactual fizeram ofertas para comandar a liga nacional. Como ainda não há unanimidade na criação do projeto, não foi aceita uma proposta.

Os clubes brasileiros contam com o apoio do presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Ednaldo Rodrigues, para criar um novo modelo de liga no país. Ele se posicionou de forma favorável à criação do novo torneio em troca de votos para a manutenção do formato da eleição presidencial da entidade.