Clubes da Série B repetem elite e tentam derrubar liminar do Cruzeiro no STJD

Após reunião, mineiros se recusaram a jogar sem público e foram avisados que serão alvo de novo processo dos 19 clubes da Série B no STJD

O Cruzeiro se tornou alvo dos clubes da Série B do Brasileiro, assim como aconteceu com o Flamengo na elite do futebol nacional. Os mineiros detêm uma liminar do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) que autoriza a presença do público em suas partidas pelo torneio. Os outros 19 integrantes da competição contestaram o fato em reunião na tarde desta quarta-feira (8) e preparam uma ação para derrubar a autorização da Raposa também no órgão que atua no âmbito desportivo.

Será movido um processo no STJD entre esta noite e a manhã desta quinta-feira (9) com o intuito de derrubar a liminar cruzeirense. A ação terá caráter urgencial para evitar que haja torcida no jogo entre Cruzeiro e Ponte Preta, neste sábado (11), às 11h (de Brasília), na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas.

Durante o encontro entre os 20 clubes da Série B e a CBF na tarde desta quarta-feira, foi solicitado ao Cruzeiro que a presença de torcedores fosse suspensa no sábado, pela 23ª rodada do campeonato nacional. Na ocasião, porém, os mineiros se recusaram a atender ao pedido, sob o pretexto de que possuem uma decisão liminar do STJD sustentando a presença de torcedores em seus jogos.

O clube precisou transferir o compromisso de Belo Horizonte para Sete Lagoas, no interior de Minas Gerais, porque não há autorização da Prefeitura de BH para que haja partidas na capital mineira com a presença de público. Haverá uma reunião entre clube e autoridades locais nesta quinta-feira para discutir a situação — o Atlético-MG também participará do encontro.

Novo encontro

Os clubes da Série B se reunirão no próximo dia 17 de setembro com o intuito de discutir a volta do público em jogos do torneio de forma equânime. O desejo é que, ao menos, 80% dos clubes consigam contar com a presença de público até o novo encontro.

Cada participante terá a incumbência de ajustar as questões de públicos com as suas respectivas federações e autoridades sanitárias. A CBF dará a chancela em caso de aprovação.