O climão no PSG após viagem de Lionel Messi à Arábia Saudita sem autorização

Craque argentino foi ao Oriente Médio com a família após derrota no Campeonato Francês, mesmo com "não" de Galtier e Luis Campos

Neste último domingo (30), o PSG foi derrotado em casa por 3 a 1 para o Lorient, em partida válida pelo Campeonato Francês, correndo sérios riscos de acabar caindo da liderança e podendo perder o título da primeira divisão para o Olympique de Marselha. Após o duelo, em que esteve presente, Lionel Messi já planejava viagem para a Arábia Saudita, para onde foi com a família e acabou criando um clima tenso internamente no clube de Paris.

Foi relatado pelo jornal L'Equipe, inclusive, que o atacante argentino foi viajar sem as permissões do técnico Christophe Galtier e do diretor de futebol Luis Campos, o que gerou, de fato, o incômodo na equipe. Dessa forma, Messi pôde cumprir seu papel como embaixador do turismo da Arábia Saudita na candidatura à sede da Copa do Mundo de 2030.

O atleta ainda fez uma publicação com publicidade em seu Instagram no dia 29 de abril, onde diz: "Quem pensava que a Arábia tinha tanto verde? Adoro explorar suas maravilhas inesperadas sempre que posso. #visitsaudi". Messi, que tem sido ligado à transferências para após seu fim de contrato com o PSG, teria a Arábia como um possível destino, mas não foi dessa vez que o atleta foi ao país com intenção de negociar.

Além do Oriente Médio, a MLS e o Barcelona são outros possíveis locais futuros para encaminhar o fim da carreira do craque argentino. Até lá, o jogador continua pertencendo ao clube parisiense, e deve estar presente nos próximos duelos da equipe, caso não sofra penalidades pela viagem sem autorização.