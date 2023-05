A decisão de LaLiga que deixa Lionel Messi mais longe do Barcelona

Sem acordo, Federação deseja que os catalães cumpram as regras do Fair Play Financeiro

O Barcelona têm enfrentado problemas financeiros amplamente documentados, sendo que essas questões contribuíram para a saída de Lionel Messi do clube como jogador livre em 2021. Além disso, os catalães não conseguiram fechar novos contratos para jogadores como Gavi, Sergi Roberto e Ronald Araujo.

O Barça esperava que a LaLiga trabalhasse em conjunto com eles para ajudar a equilibrar as finanças no Camp Nou, pois o clube supostamente precisa reduzir custos em cerca de 200 milhões de euros - e alguns veículos sugerem que esse valor poderia chegar a 350 milhões de euros. O Blaugrana adotou várias medidas para gerar fundos tão necessários e cumprir as regulamentações do Fair Play Financeiro.

No entanto, o Sport afirma que a LaLiga rejeitou o "plano de viabilidade" inicial do Barcelona, que tinha como objetivo espalhar as medidas de redução de custos ao longo de três anos. Javier Tebas, presidente da liga espanhola, deixou claro que os catalães precisam trabalhar mais rapidamente para seguir as regras que seus rivais estão seguindo.

Sem um acordo estabelecido, o Barça pode encontrar dificuldades para registrar aqueles que desejam renovar seus contratos - como a jovem sensação Gavi - ao mesmo tempo em que luta para contratar novos jogadores. Messi está sendo associado a um retorno ao Camp Nou como jogador livre na próxima janela de transferências, enquanto Xavi também é relatado como interessado em adicionar nomes como Ilkay Gundogan e Inigo Martinez ao seu elenco.