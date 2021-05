Clássico em MG terá Lisca suspenso e Cruzeiro confiante em reviravolta

Raposa leva bom desempenho de parte do jogo de ida na semifinal para projetar vitória e classificação à final do Mineiro

O Cruzeiro terá um desafio particular neste domingo (9), quando entrar em campo diante do América-MG em busca de uma vaga na final do Campeonato Mineiro 2021. E que vai além de entrar em desvantagem na série pela primeira vez na história do Estadual em seu formato atual – com 12 equipes participantes em uma fase classificatória.

Em 14 jogos na temporada, o time do técnico Felipe Conceição só conseguiu vencer por dois gols de diferença em três oportunidades até aqui. Para dificultar um pouco mais o desafio, como o clube celeste se classificou em terceiro lugar, o América-MG já iniciou a disputa com a vantagem do empate, ou uma vitória e uma derrota pela mesma diferença de gols.

O Coelho, por sua vez, perdeu apenas uma vez na atual temporada pelo placar que o elimina da final do Mineiro: o 3 a 1 para o Atlético-MG, na fase classificatória do Estadual. Foram 19 jogos no total em 2021, com outras duas derrotas com diferença de apenas um gol: 2 a 1 para o Tombense, e 1 a 0, para a Caldense.

Mesmo com esse panorama, o clima é de otimismo na Toca da Raposa II, principalmente, pelo primeiro tempo apresentado na partida de ida no Mineirão. Na ocasião, o Cruzeiro chegou a fazer 1 a 0 no América, graças ao gol marcado pelo atacante Rafael Sóbis.

O técnico Felipe Conceição está confiante e com expectativa positiva pelo desempenho no último jogo. O treinador atribui o resultado também à dedicação do elenco com o trabalho desempenhado.

“Conseguimos ser superior ao adversário na maior parte do jogo, dentro da sequência do nosso padrão e do crescimento que estamos construindo com o objetivo principal, que é a Série B. Pensando em processo e no objetivo final do ano, estamos no caminho certo”, disse.

Conceição também garante que o time aprendeu com os erros do último jogo e que a equipe vai buscar a vitória no clássico deste domingo.

“Estamos vivos. É lógico que a derrota incomoda, mas fizemos uma excelente partida. Um jogo desse nível é decidido nos detalhes. Poderíamos ter saído com a vitória”, completou.

Até agora na temporada, o Cruzeiro conseguiu vencer por dois gols ou mais de diferença: a URT (2 a 0), no dia 6 de março, o Coimbra (2 a 0), no dia 7 de abril, e o Patrocinense (4 a 0), em 25 de abril. Mesmo sendo poucos jogos com o saldo, o técnico citou que o estilo de jogo com marcação alta e ataque pode ser primordial para a vitória na partida.

“É um futebol ofensivo, agressivo, mas na parte defensiva também tem intensidade reduzindo a margem do adversário de criar e construir jogada”, explicou.

Cruzeiro tem a melhor defesa do Torneio

Uma das melhores notícias deste início de temporada de 2021 vem da fase classificatória do Campeonato Mineiro, quando o Cruzeiro teve a melhor defesa da competição sofrendo apenas quatro gols. Mesmo saindo de campo derrotado pelo América por 2 a 1, foi a primeira vez que o clube celeste levou dois gols em um mesmo jogo. E, mesmo assim, segue como a melhor defesa da competição no geral, com seis gols sofridos em 12 partidas.

“(Muita gente) fala na parte ofensiva pela ruptura, pela maneira de propor o jogo e ter volume no ataque, acho que isso chama mais atenção, por essa mudança dentro do clube, da maneira da equipe. Mas trabalhamos todos os momentos e defensivamente num bloco mais alto para ser eficiente. E me deixa satisfeito esse equilíbrio. Na maioria dos últimos jogos fizemos gols. Só um jogo não marcamos, que foi contra o Pouso Alegre. É esse equilíbrio que a gente busca pra deixar equipe forte”, ressaltou Conceição.

Mesma “pegada”

Com uma semana inteira dedicada aos treinos para o duelo deste domingo, às 16h (horário de Brasília), no estádio Independência, Rafael Sóbis acredita que as atividades orientadas por Felipe Conceição serviram para as correções necessárias no time.

"Temos que manter a mesma pegada. Nós temos que ficar com o melhor (do primeiro confronto), que foi até os 40 minutos do segundo tempo. O time conseguiu desenvolver, ter jogadas, fez um grande jogo. E cinco minutos depois, deu aquela desligada. Pagamos por isso; que sirva de aprendizado. Mas eu acho que num todo, o time jogou muito bem e foi melhor na partida. Temos tudo para sair com o resultado positivo e com a vaga para a final”, destacou o atacante.

Experiente em um elenco com jovens atletas, o jogador disse ainda que é momento de saber das dificuldades, mas é importante aproveitar uma participação na semifinal do Mineiro com o trabalho construído até aqui.

“Não chegamos por acaso, temos a responsabilidade, uma grande nação por trás torcendo. E é a coroação de uma fase anterior que nos trouxe a essa. Tem que desfrutar, temos que jogar, estar com o psicológico bom e tentar fazer o melhor, não ter medo de tentar uma jogada", acrescentou.

Sem mistérios na escalação

No início da semana, o volante Adriano chegou a ser dúvida após deixar o primeiro duelo contra o América com dores no pé direito, mas está liberado para a decisão. Com isso, o treinador não deve alterar a equipe e deve mandar a campo: Fábio; Cáceres, Weverton, Ramon, Matheus Pereira; Adriano, Matheus Barbosa, Rômulo; Bruno José, Airton e Rafael Sóbis.

No América-MG, o técnico Lisca, personagem no jogo do último domingo, está suspenso em função da expulsão sofrida após se envolver em provocações com atletas e comissão técnica do Cruzeiro. Sobre escalação do time, a única dúvida no Coelho está no ataque: Ademir pode aparecer na vaga de Bruno Nazário.