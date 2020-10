City x Arsenal é prova da redenção de David Luiz após atuação desastrosa

Neste sábado (17), brasileiro irá retornar ao Etihad Stadium pela primeira vez desde sua desastrosa exibição em junho

Quatro meses depois, a redenção. Quando David Luiz voltou para o vestiário do Etihad Stadium em 17 de junho, muitos acreditaram que seria a última vez que veríamos o zagueiro com a camisa do .

Na retomada da Premeir League após a paralisação devido à pandemia do coronavírus, o zagueiro entrou em campo, falhou nos gols que deram a vitória ao diante dos Gunners, foi expulso e teve o seu futuro questionado. Ele assumiu a culpa e se reergueu.

"Não foi culpa do time, foi culpa minha. Tomei a decisão de jogar. Eu deveria ter tomado uma decisão diferente nos últimos dois meses sobre o meu contrato. Decidir o mais rápido possível sobre isso, mas não tomei essa decisão. Hoje foi culpa minha e estou aqui para assumir.", disse na ocasião.

Enquanto muitos afirmavam que o brasileiro não teria mais espaço no clube para renovação de contrato, o técnico Arteta seguiu o caminho contrário e demonstrou apoio incondicional ao zagueiro.

Enquanto muitos zombaram da decisão do Arsenal de renovar com Daviz Luiz até 2021, o técnico ainda via o jogador como parte integrante de seus planos, sendo titular em todos os jogos restantes da temporada dos Gunners, incluindo a semifinal da contra o time de Pep Guardiola.



Foto: Getty Images

Na ocasião, o zagueiro foi considerado o melhor em campo ao lado de Aubameyang, autor dos dois gols do Arsenal. Saiu de campo sem ser driblado, com 11 cortes, quatro interceptações e sem ser vencido nas disputas pelo alto.

“A forma como ele tem treinado e ajudado os outros tem sido fenomenal e estou muito contente que as pessoas agora possam ver este lado dele também e elogiá-lo porque ele merece”, disse Arteta logo após o duelo.

O técnico do Arsenal sabe que o seu jogador pode cometer erros, mas ele acredita que os pontos positivos superam os negativos e é por isso que ele estava tão determinado a mantê-lo por perto, apesar das críticas que recebeu.

Esse desempenho, sem dúvida, estará na mente do brasileiro quando ele pisar no Etihad neste sábado (17), às 13h30 (de Brasília). Foi um dia para esquecer paraDaviz Luiz em Manchester da última vez, mas a maneira como ele respondeu provou que ainda tem muito a oferecer a esta equipe do Arsenal em evolução.