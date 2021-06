Cidades e estádios que vão receber a Copa América 2021: raio-x das sedes

O Brasil vai receber o torneio sul-americano depois da das desistências de Colômbia e Argentina

A Copa América 2021 - originalmente 2020, mas adiada por conta da pandemia de coronavírus - sofreu mais algumas reviravoltas e não vai mais acontecer na Colômbia e na Argentina, como estava marcada. A nova sede do torneio é o Brasil, que vai receber todos os jogos, desde a fase de grupos até a grande final.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O anúncio de que o Brasil seria a nova sede da Copa América, porém, foi feito com apenas duas semanas de antecedência em relação ao início da competição. Com isso, a experiência na organização da competição - a edição de 2019 foi realizada aqui - e estádios com capacidade para grandes jogos pesaram na escolha da Conmebol pelo Brasil como nova sede.

A Copa América vai acontecer entre os dias 13 de junho e 10 de julho, e vai reunir dez seleções sul-americanas na disputa. A ideia da Conmebol é manter o esquema de sedes para cada um dos dois grupos da primeira fase do torneio.

Veja tudo sobre as sedes da Copa América no Brasil:

Quais cidades e estádios vão receber jogos da Copa América 2021?

A disputa da Copa América 2021 está concentrada na região centro-oeste do Brasil. Brasília, Cuiabá, Goiânia e o Rio de Janeiro são as sedes já confirmadas - outras ainda podem entrar quando o calendário oficial for divulgado pela Conmebol.

Mais artigos abaixo

A príncipio, os jogos devem acontecer de portões fechados, ou seja, sem a presença de torcedores.

Mané Garrincha

Foto: Alexandre Vidal / Divulgação / Flamengo

Localizado em Brasília, o Mané Garrincha tem capacidade para 72.788 pessoas e já recebeu grandes eventos do futebol, incluindo a Copa do Mundo de 2014 e Copa América de 2019.

Maracanã

Foto: Getty Images

Um dos estádios mais importantes do Brasil, o Maracanã tem grande experiência com grandes eventos - recebeu Copa do Mundo, Copa América, Olimpíada e decisão de Libertadores. Localizado no Rio de Janeiro, tem capacidade para 78.838 torcedores.

Arena Pantanal

Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Uma das sedes da Copa do Mundo de 2014, a Arena Pantanal, localizada em Cuiabá, no Mato Grosso, tem capacidade para 44.097 torcedores.

Estádio Antônio Accioly ou Estádio Olímpico

Goiânia, capital de Goiás, também foi confirmada como sede para a Copa América, mas o estádio que vai receber jogos não foi confirmado. A disputa fica entre o Antônio Accioly, casa do Atlético-GO, com capacidade para 12.500 torcedores, e o Olímpico, que suporta 13.500 pessoas.

Onde será a abertura da Copa América 2021? E a grande final?

Foto: Alexandre Schneider/Getty

A abertura da Copa América 2021, com jogo da seleção brasileira - agora anfitriã do torneio - deve ser na Capital Federal, no Mané Garrincha. Já a final, a ideia é que seja realizada no Rio de Janeiro, no Maracanã, palco das finais da Copa do Mundo de 2014, Olímpiadas de 2016, Copa América 2019 e Libertadores de 2020.

Resistência de alguns estados

O anúncio de que a Copa América seria realizada no Brasil veio em um momento crítico da situação pandêmica no país - a média móvel de mortes por Covid-19 no Brasil, como divulgado pelo consórcio de veículos da imprensa, está acima de 1.800 por dia, enquanto mais de de 50 mil novos casos positivos de coronavírus aparecem no país a cada dia. Além disso, pouco mais de 10% da população (10,42%) já está vacinada completamente (com as duas doses).

Com isso, logo após o anúncio feito pela Conmebol, alguns prefeitos e governadores já começaram a se manifestar contra receber jogos. Em Pernambuco o governo já vetou qualquer partida, enquanto na Bahia a possibilidade está aberta, mas nenhuma regra será flexibilizada. Veja mais posicionamentos clicando aqui.