Chivas avalia investida por Alejandro, do Red Bull Bragantino

Meia-atacante de 20 anos é tratado como joia pela imprensa mexicana. Filho de pai mexicano e mãe brasileira, atleta desperta interesse do Chivas

O Chivas Guadalajara, do México, tem interesse na contratação de Alejandro Viniegra, meio-campista de 20 anos que foi revelado pelo Cruzeiro e pertence ao Red Bull Bragantino, como soube a GOAL.

Filho de pai mexicano e mãe brasileira, o atleta pode reforçar o clube em caso de transferência de Alexis Vega para o futebol europeu. O garoto é tratado como o substituto ideal para a vaga do camisa 10. No país da América do Norte, ele é considerado uma grande joia.

Há interesse do Chivas em contar com o jovem no próximo mercado da bola do país, em janeiro de 2023. Ainda não foi aberta uma negociação pelo jogador que pertence ao Red Bull Bragantino, mas já existe amplo conhecimento sobre o atleta.

O Chivas acompanha a carreira de Alejandro desde os tempos de Cruzeiro, quando ele ainda estava nas divisões de base. A ligação do atleta com o México fez com que outros clubes do país também o observassem no passado.

Alejandro tem contrato com o Red Bull Bragantino até dezembro de 2024. O jogador defende o time sub-23 do clube paulista. Nesta temporada, ele soma 25 partidas, com quatro gols marcados.

Há uma disputa nos bastidores entre as seleções de base de Brasil e México para a utilização da joia. Ele chegou a disputar alguns jogos pelas categorias inferiores da equipe nacional mexicana, mas ainda poderá escolher qual seleção defender no futuro.