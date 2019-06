Chile se junta à Colômbia e garante classificação na Copa América

La Roja venceu o Equador por 2 a 1, em Salvador, na noite desta sexta-feira (21)

A seleção do conquistou a classificação às quartas de final da após vencer o por 2 a 1, em Salvador, na noite desta sexta-feira (21), em partida válida pela segunda rodada do grupo C da competição.

Os chilenos começaram a partida apertando os rivais e conseguiram abrir o placar logo aos sete minutos, quando após escanteio, a defesa equatoriana afastou parcialmente e Fuenzalida acertou um forte chute de primeira. O Equador, que precisava do resultado, foi em busca do empate e conseguiu de pênalti com Enner , aos 25, depois do goleiro Arias derrubar Méndez.



(Foto: Getty Images)

No segundo tempo, a La Roja voltou a pressionar e marcou o gol da vitória aos 4, quando Aranguiz cruzou e Sánchez também pegou de primeira. Então, os chilenos conseguiram administrar o jogo e não deram espaço para os equatorianos buscarem uma reação.

Com o resultado, o Chile assumiu a liderança do grupo C, com 6 pontos. Já o Equador fica na lanterna, sem pontuar. Na última rodada, a La Roja precisará de um empate com o para garantir a ponta, enquanto os equatorianos precisarão vencer o e torcer por empate entre e para conseguir avançar à próxima fase.