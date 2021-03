Chelsea x Sheffield United: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (21), pelas quartas de final da FA Cup; veja como acompanhar ao vivo na internet

É hora da decisão no torneio mas antigo do mundo: o Chelsea enfrenta o Sheffield United pelas quartas de final da Copa da Inglaterra, neste domingo (21), às 10h30 (de Brasília), em Stamford Bridge. A partida será transmitida ao vivo no DAZN, via streaming. Na Goal , você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Chelsea x Sheffield United DATA Domingo, 21 de março de 2021 LOCAL Stamford Bridge - Londres, ING HORÁRIO 10h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Blues buscam avançar às semifinais da FA Cup / Foto: Getty Images

O DAZN, por streaming , vai transmitir o jogo deste domingo (21). Na Goal , também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CHELSEA

Classificado para as quartas de final da Liga dos Campeões , o Chelsea tenta agora passar de fase em mais um torneio de mata-mata, desta vez, a Copa da Inglaterra.

O time, que não levanta o troféu da FA Cup desde 2018, é o terceiro maior vencedor da competição e está de ânimo renovado após a chegada de Thomas Tuchel.

Para o confronto, o alemão deve utilizar um time misto: nomes como Kepa, Pulisic, Giroud e Christensen podem ser titulares.

Provável escalação do Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Christensen e Zouma; Chilwell, Kovacic, Jorginho e Hudson-Odoi; Mount, Pulisic e Giroud.

SHEFFIELD UNITED

Do outro lado, se o Chelsea vai tendo um excelente final de temporada com Tuchel, o Sheffield United vive um pesadelo. O time até melhorou, mas continua sendo o lanterna disparado da Premier League e está virtualmente rebaixado.

Assim, a chance para salvar a temporada dos Blades é a FA Cup. O time tem quatro títulos do torneio, mas não levanta a taça desde 1925.

Paul Heckingbottom, interino da equipe após a saída de Chris Wilder, além de contar com várias lesões, não deve ter Ethan Ampadu, emprestado pelos Blues, ou Phil Jagielka, liberado após perder o irmão no meio de semana.

Provável escalação do Sheffield United: Ramsdale; Basham, Bryan e Stevens; Bogle, Lundstram, Norwood, Osborn e Lowe; McGoldrick e Brewster.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CHELSEA

JOGO CAMPEONATO DATA Leeds 0 x 0 Chelsea Premier League 13 de março de 2021 Chelsea 2 x 0 Atlético de Madrid Liga dos Campeões 17 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Chelsea x West Bromwich Premier League 3 de abril de 2021 12h (de Brasília) Porto x Chelsea Liga dos Campeões 7 de abril de 2021 16h (de Brasília)

SHEFFIELD UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA Sheffield United 0 x 2 Southampton Premier League 6 de março de 2021 Leicester City 5 x 0 Sheffield United Premier League 14 de março de 2021

Próximas partidas