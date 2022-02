Chelsea x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e informações da final do Mundial de Clubes 2021

Palmeiras e Chelsea decidem neste sábado (12) o Mundial de Clubes 2021. A bola rola a partir das 13h30 (de Brasília), no estádio Mohammed Bin Zayed, em Dubai. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e da Band Sports, na TV fechada. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Chelsea x Palmeiras DATA Sábado, 12 de fevereiro de 2022 LOCAL Estádio Mohammed Bin Zayed - Dubai, Emirados Árabes HORÁRIO 13h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Band, na TV aberta, e a Band Sports, na TV fechada, são os canais que vão transmitir a grande decisão deste sábado (12), no estádio Mohammed Bin Zayed, com narração de Ulisses Costa e comentários de Edmundo e Velloso.

Próxima parada: Mohamed Bin Zayed Stadium! 🔜🏟



Hoje tem reconhecimento do gramado e último treino antes da decisão do Mundial de Clubes! 👊#AvantiPalestra #JuntosPeloBi pic.twitter.com/DUoO1G7QOR — SE Palmeiras (@Palmeiras) February 11, 2022

MAIS INFORMAÇÕES

A final entre Chelsea x Palmeiras será realizada neste sábado (12), em Dubai, com as equipes buscando o título inédito.

Atual campeão da Copa Libertadores, o Verdão chega embalado após a vitória sobre o Al-Ahly por 2 a 0 na semifinal do Mundial, com gols de Raphael Veiga e Dudu, enquanto o Chelsea, campeões da Champions League, eliminaram o Al-Hilal por 1 a 0. O atacante Romelu Lukaku fez o único gol do jogo.

Depois de 10 anos, a equipe inglesa chega mais uma vez a final da competição. E por coincidência, mais uma vez o título será decidido contra uma equipe paulista.

Em 2012 a disputa foi contra o Corinthians. Na ocasião, foi derrotado por 1 a 0, com gol de Paolo Guerrero

Veja a lista completa do Palmeiras no Mundial:

Goleiros: Weverton, Marcelo Lomba e Mateus

Weverton, Marcelo Lomba e Mateus Laterais: Marcos Rocha, Mayke, Jorge e Piquerez

Marcos Rocha, Mayke, Jorge e Piquerez Zagueiros: Gustavo Gomez, Murilo, Luan, Kuscevic

Gustavo Gomez, Murilo, Luan, Kuscevic Meio-campistas: Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Atuesta, Raphael Veiga, Danilo e Jailson

Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Atuesta, Raphael Veiga, Danilo e Jailson Atacantes: Dudu, Rony, Wesley, Deyverson, Breno Lopes, Rafael Navarro

Veja a lista completa do Chelsea no Mundial:

Goleiros: Kepa, Edouard Mendy e Marcus Bettinelli.

Kepa, Edouard Mendy e Marcus Bettinelli. Defensores: Rudiger, Marcos Alonso, Christensen, Thiago Silva, Azpilicueta, Chalobah e Malang.

Rudiger, Marcos Alonso, Christensen, Thiago Silva, Azpilicueta, Chalobah e Malang. Meio-campistas: Jorginho, Kanté, Kovacic, Saul, Barkley, Mount.

Jorginho, Kanté, Kovacic, Saul, Barkley, Mount. Atacantes: Lukaku, Pulisic, Werner, Hudson-Odoi, Ziyech, Kenedy e Havertz

Como foi a campanha do Palmeiras na Copa Libertadores 2021

O Palmeiras conquistou a Libertadores após nove vitórias, três empates e apenas uma derrota. Na final, venceu o Flamengo por 2 a 1, em Montevidéu, e conquistou seu terceiro título.

Universitario 2 x 3 Palmeiras - fase de grupos

Palmeiras 5 x 0 Independiente del Valle - fase de grupos

Defensa y Justicia 1 x 2 Palmeiras - fase de grupos

Palmeiras 3 x 4 Defensa y Justicia - fase de grupos

Independiente del Valle 0 x 1 Palmeiras - fase de grupos

Palmeiras 6 x 0 Universitario - fase de grupos

Universidad Católica 0 x 1 Palmeiras - oitavas de final (ida), Palmeiras 1 x 0 Universidad Católica - oitavas de final (volta)

São Paulo 1 x 1 Palmeiras - quartas de final (ida), Palmeiras 3 x 0 São Paulo - quartas de final (volta)

Palmeiras 0 x 0 Atlético-MG - semifinal (ida), Atlético-MG 1 x 1 Palmeiras semifinal (volta)

Palmeiras 2 x 1 Flamengo - final

Como foi a campanha do Chelsea na Champions League 2020/21

Os Blues conquistaram o seu segundo título da história da UCL sob o comando do técnico Thomas Tuchel após nove vitórias, dois empates e uma derrota.

Chelsea 0 x 0 Sevilla - fase de grupos

Krasnodar 0 x 4 Chelsea - fase de grupos

Chelsea 3 x 0 Rennes - fase de grupos

Rennes 1 x 2 Chelsea - fase de grupos

Sevilla 0 x 4 Chelsea - fase de grupos

Chelsea 1 x 1 Krasnodar - fase de grupos

Atlético de Madrid 0 x 1 Chelsea - oitavas de final (ida), Chelsea 2 x 0 Atlético de Madrid - oitavas de final (volta)

Porto 0 x 2 Chelsea - quartas de final (ida) , Chelsea 0 x 1 Porto - quartas de final (volta)

, Chelsea 0 x 1 Porto - quartas de final (volta) Real Madrid 1 x 1 Chelsea - semifinal (ida), Chelsea 2 x 0 Real Madrid -semifinal (volta)

Manchester City 0 x 1 Chelsea - final

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Chelsea é favorito contra o Palmeiras nas odds da Bet365 (clique aqui e ganhe até R$ 200 em crédito de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,66 no triunfo dos Blues, $ 3,80 no empate e $ 5 caso o Verdão vença.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcados no jogo. Para o confronto, paga-se $ 2,20 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 1,65 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Também há a possibilidade de apostar no placar exato. Neste caso, paga-se $8,50.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Palmeiras

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 1 x 0 Água Santa Paulistão 1 de fevereiro de 2022 Palmeiras 2 x 0 Al Ahly Mundial de Clubes 8 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ferroviária x Palmeiras Paulistão 16 de fevereiro de 2022 19h (de Brasília) Palmeiras x Santo André Paulistão 20 de fevereiro de 2022 18h30 (de Brasília)

Chelsea

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Chelsea 2 x 1 Plymouth Argyle Copa da Inglaterra 5 de fevereiro de 2022 Al-Hilal 0 x 1 Chelsea Mundial de Clubes 9 de fevereiro de 2022

Próximas partidas