Chelsea x Liverpool: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa da Inglaterra 21/22

Vale a taça! Chelsea e Liverpool se enfrentam neste sábado (14), em Wembley, a partir das 12h45 (de Brasília), pela grande decisão da Copa da Inglaterra. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, na plataforma de streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

MELHORES APOSTAS E DICAS

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Chelsea x Liverpool DATA Sábado, 14 de maio de 2022 LOCAL Wembley, Londres - ING HORÁRIO 12h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na TV fechada, e o Star+, na plataforma de streaming, vão transmitir o jogo deste sábado, em Wembley. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

Getty Images

MAIS INFORMAÇÕES

O Chelsea chega para a semifinal da Copa da Inglaterra após bater o Crystal Palace por 2 a 0.

Os Blues sabem que essa será a oportunidade de conquistar um troféu na temporada e querem a revanche para cima do rival, já que acabou perdendo a Copa da Liga para o time de Jurgen Klopp.

Do outro lado, o Liverpool deixou o Manchester City para trás, depois de vencer por 3 a 2.

Os Reds buscam mais um título na temporada e sonham em repetir o feito diante dos Blues.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CHELSEA

JOGO CAMPEONATO DATA Leeds 0 x 3 Chelsea Premier League 11 de maio de 2022 Chelsea 2 x 2 Wolverhampton Premier League 7 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Chelsea x Leicester Premier League 19 de maio de 2022 16h (de Brasília) Chelsea x Watford Premier League 22 de maio de 2022 12h (de Brasília)

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA Aston Villa 1 x 2 Liverpool Premier League 10 de maio de 2022 Liverpool 1 x 1 Tottenham Premier League 7 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Southampton x Liverpool Premier League 17 de maio de 2022 15h45 (de Brasília) Liverpool x Wolverhampton Premier League 22 de maio de 2022 12h (de Brasília)

