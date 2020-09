Chelsea x Barnsley: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

A partida é válida pela terceira rodada da Copa da Liga Inglesa; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

E o estreia na Inglesa já com um desafio um pouco indigesto: o clube recebe o Barnsley, da segunda divisão, que já eliminou equipes tradicionais como e para avançar na competição. O duelo acontece nesta quarta-feira (23), às 15h45 (de Brasília) e terá transmissão ao vivo da Fox Sports. Na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Chelsea x Barnsley DATA Quarta-feira, 23 de setembro de 2020 LOCAL Stamford Bridge, Londres, HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: GettyImages)

A partida terá transmissão ao vivo da Fox Sports, na TV fechada. Aqui, na Goal , você também acompanha o minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CHELSEA

O Chelsea, que investiu pesado para esta temporada, poderá ver a estreia de alguns de seus reforçosem um "time alternativo" para a partida da Copa da Liga Inglesa: Ben Chillwell e Thiago Silva, por exemplo, deverão sair jogando contra a equipe da segunda divisão.

No geral, será uma oportunidade para o treinador Frank Lampard dar rodagem ao elenco e tempo de jogo para alguns garotos e atletas que não atuaram diante do , neste último domingo (20).

Provável escalação do Chelsea: Caballero; Azpilicueta, Tomori, Thiago Silva e Chilwell; Jorginho, Mateo Kovacic e Hudson-Odoi; Kai Havertz, Barkley e Abraham.

BARNSLEY

Já o Barnsley, que tem uma longa Championship pela frente - são 46 partidas no pontos corridos -, deve ir com força máxima para tentar exercer o papel de zebra e eliminar o time londrino.

O problema é que mesmo com a força máxima, o time terá dois desfalques importantes: sua dupla de zaga titular, Mads Andersen e Michal Helik, ambos foram expulsos no duelo diante do Reading, neste último sábado (19). Assim, a equipe terá que se defender com sua dupla reserva.

Provável escalação do Barnsley: Walton; Sollbauer, Halme e Omar; Ludewig, Ritzmaier, Mowatt e Williams; Thomas, Schmidt e Frieser.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CHELSEA

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 3 Chelsea Premier League 14 de setembro de 2020 Chelsea 0 x 2 Liverpool Premier League 20 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO West Bromwich x Chelsea Premier League 26 de setembro de 2020 13h30 (de Brasília) Chelsea x Premier League 03 de outubro de 2020 11h (de Brasília)

BARNSLEY

JOGO CAMPEONATO DATA Middlesbrough 0 x 2 Barnsley Copa da Liga 15 de setembro de 2020 Reading 2 x 0 Barnsley Championship 19 de setembro de 2020

Próximas partidas