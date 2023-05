Chelsea x Nottingham Forest ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes entram neste sábado (13), pela 36ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Chelsea e Nottingham Forest se enfrentam na manhã deste sábado (13), às 11h (de Brasília), no Stamford Bridge, pela 36ª rodada do Campeonato Inglês. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Os Blues chegam para o confronto após uma vitória contra o Bournemouth na última rodada por 3 a 1, jogando fora de casa. Porém, o Chelsea já não tem mais chances de conquistar uma vaga em competições europeias para a próxima temporada. Com 42 pontos conquistados, a equipe ocupa a 11ª colocação na tabela.

Do outro lado, o Nottingham Forest ainda luta contra o risco de rebaixamento. A equipe vem de vitória contra o lanterna Southampton, e soma 33 pontos na Premier League, 3 a mais do que o Leicester, primeira equipe na zona de rebaixamento.

Prováveis escalações

Chelsea: Kepa; Chalobah, Badiashile, Thiago Silva, Azpilicueta; Kanté, Enzo Fernandez, Gallagher; Madueke, João Félix, Mudryk.

Nottingham Forest: Navas; Aurier, Felipe, Niakhaté, Renan Lodi; Yates, Mangala, Danilo; Johnson, Awoniyi, Gibbs-White.

Desfalques

Chelsea

Reece James, Mason Mount, Cucurella, Koulibaly e Ben Chilwell, lesionados, desfalcam os Blues.

Nottingham Forest

Neco Williams, Giulian Biancone, Chris Wood, Dean Henderson e McKenna, lesionados, desfalcam o Forest.

Quando é?