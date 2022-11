Chelsea monitora Andrey Santos e prepara oferta ao Vasco após Copa do Mundo

Blues estão dispostos a investir na contratação do meio-campista. Cariocas querem que ele seja a maior venda da história do clube

O Chelsea monitora a situação de Andrey Santos e está disposto a apresentar uma proposta no próximo mercado da bola, como soube a GOAL.

Os ingleses ainda não enviaram uma oferta aos cariocas, mas já acompanham o atleta há algum tempo. O garoto de 18 anos tem multa rescisória de 40 milhões de euros (R$ 219,66 milhões na cotação atual) para o exterior, mas a ideia dos britânicos é pagar um valor inferior ao estabelecido em cláusula contratual.

O Chelsea não pretende avançar nas tratativas antes da Copa do Mundo 2022, no Qatar. O clube é cauteloso em relação ao volante e costura as tratativas aos poucos, especialmente porque sabe que o Vasco deseja que o meio-campista seja a maior venda da história — este posto é de Paulinho, que foi negociado por 18,5 milhões de euros em abril de 2018.

Os Blues têm concorrência do Newcastle pela contratação de Andrey Santos. Os Magpies cogitaram uma oferta pelo meio-campista, mas ainda não formalizaram. O clube também deve apresentar uma oferta formal durante a próxima janela de transferências.

Andrey Santos renovou o contrato recentemente com o Vasco, no início de setembro passado. Ele assinou até setembro de 2027 com o clube carioca.

Em 2022, o volante fez 42 partidas pelo Vasco, somando 3.402 minutos em campo. No período, marcou 11 gols pela equipe. Ele ainda esteve em dois amistosos da seleção brasileira sub-20, somando 164 minutos.