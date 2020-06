West Ham x Chelsea: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (1), pela 32ª rodada da Premier League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Classificado para a semifinal da Copa da Inglaterra, o volta suas atenções para a Premier League. Nesta quarta-feira (1), encara o , às 16h15 (de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Inglês. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Espn , na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO West Ham x Chelsea DATA Quarta-feira, 1 de julho de 2020 LOCAL London Stadium - Londres, ING HORÁRIO 16h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Espn Brasil. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com três vitórias consecutivas na Premier League, o Chelsea ocupa a quarta posição do Campeonato Inglês, com 54 pontos, e deve entrar em campo sem Christian Pulisic, lesionado.

Por conta disso, o técnico Lampard estuda a possibilidade de escalar Callum Hudson-Odoi.

Enquanto isso, o West Ham na 17ª posição, com 27 pontos, luta contra o rebaixamento.

A equipe ficará sem Robert Snodgrass com uma lesão nas costas. Já Sebastien Haller segue como a principal dúvida com uma lesão no quadril.

Provável escalação do Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Rudiger, Zouma, Alonso; Barkley, Kante, Kovacic; Willian, Giroud, Loftus-Cheek.

Provável escalação do West Ham: Fabianski; Fredericks, Ogbonna, Diop, Cresswell; Soucek, Rice; Fornals, Noble, Anderson; Antonio.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CHELSEA

JOGO CAMPEONATO DATA Chelsea 2 x 1 Premier League 25 de junho de 2020 City 0 x 1 Chelsea Premier League 28 de junho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Chelsea x Premier League 4 de julho de 2020 16h (de Brasília) x Chelsea Premier League 7 de julho de 2020 14h (de Brasília)

WEST HAM

JOGO CAMPEONATO DATA West Ham 0 x 2 Premier League 20 de junho de 2020 2 x 0 West Ham Premier League 23 de junho de 2020

Próximas partidas