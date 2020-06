Semifinais da Copa da Inglaterra: quando são, onde assistir, sorteios e mais informações

Torneio de futebol mais antigo do mundo vai se afunilando após a volta do futebol na Inglaterra

A tradicional , a Copa da , está de volta junto com a Premier League ao país britânico. A disputa na copa nacional se aproxima cada dia mais de seu fim. Em jogos desse sábado (27) e domingo (28) serão conhecidos os quatro semifinalistas da competição de futebol mais antiga do mundo, que é transmitida no com exclusividade pelo DAZN.

O Manchester United é a primeira equipe confimada nas semis e grandes jogos e clássicos podem acontecer no penúltimo jogo antes da finalíssima.

Veja as principais informações sobre as etapas finais da .

Mais times

Quando e onde serão os jogos?

Os dois jogos da semifinal estão marcados para 18 e 19 de julho, um sábado e um domingo.

A finalíssima acontecerá no dia 1 de agosto.

Todas as três partidas acontecerão no estádio de Wembley.

Quando é o sorteio da semifinal?

O sorteio das partidas da semifinal será realizado no intervalo do jogo entre Newcastle e Manchester City. O duelo no St James Park começa às 14h30 (de Brasília), portanto, o sorteio acontecerá a partir das 15h15 (de Brasília).

Como já serão conhecidos três dos classificados, uma das bolinhas usadas no sorteio conterá " ou ", que será decidido nos 45 minutos restantes, após o sorteio.

Os classificados para a semifinal

Mais artigos abaixo

Na tarde desse sábado (27), o venceu o , por 2 a 1, e avançou na competição. Com isso, se tornou o primeiro semifinalista confimado.

O domingo (28) reserva os três jogos restantes, que serão transmitidos com exclusividade pelo DAZN Brasil. Às 9 da manhã, o Sheffield United recebe o Arsenal. Ao meio dia, o Chelsea visita o Leicester no King Power e às 14h30 o Newcastle recebe o .

Qual o formato da disputa?

(Fotos: Getty Images)

Os três jogos restantes da Copa da Inglaterra serão jogos únicos. Se o duelo terminar empatado, serão mais 30 minutos de prorrogação, em dois tempos. Caso o empate persista, acontecerá a disputa por pênaltis alternados até que alguém saia vencedor.

Onde assisir a semifinal da FA Cup?

Os últimos três jogos da Copa da Inglaterra terão transmissão exclusiva no Brasil pelo DAZN, a plataforma online de streaming de jogos e partidas de diversos esportes, além de documentários e produções originais.