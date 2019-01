Chelsea acusa Bayern de aliciar jovem de sua categoria de base e promete denunciar ação na FIFA

Hasan Salihamidzic, diretor do time bávaro, confirmou o interesse na contratação do jogador inglês

O Chelsea promete denunciar na Fifa o Bayern de Munique se encontrar fatos que provem um assédio ao atacante Callum Hudson-Odoi.

O diretor do Bayern, Hasan Salihamidzic, confirmou o interesse na contratação do jogador inglês. O clube bávaro, inclusive, já teria enviado quatro ofertas pelo atacante.

“Nós queremos contratá-lo, absolutamente”, afirmou Hasan Salihamidzic.

O Chelsea, porém, não pretende abrir mão do jogador formado nas categorias de base do clube e que tem contrato com o clube até junho de 2020. Prova disso foi a decisão de Sarri de colocar Hudson-Odoi como titular o jogo de ida na semifinal da Copa da Liga Inglesa contra o Tottenham.