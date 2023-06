Chapecoense x Vila Nova ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (6), pela 11ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

A Chapecoense recebe o Vila Nova na noite desta terça-feira (6), às 19h (de Brasília), em na Arena Condá, em Chapecó, pela 11ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Vindo de derrota, a Chapecoense permanece perto da zona de rebaixamento, em 16º lugar, com 9 pontos. A Chape agora tem um "novo velho" comandante: Gilmas Dal Pozzo foi apresentado como o técnico da equipe para o restante da temporada. "Eu tenho uma expectativa muito boa, por isso eu aceitei o desafio. A expectativa é do torcedor, é minha, da imprensa, e eu tenho a convicção de que o resultado vai chegar em algum momento", disse.

Do outro lado, o Vila Nova assumiu a vice-liderança do campeonato, com 20 pontos. O time goiano terá o retorno de Lourenço, mas perdeu Luciano Naninho, com dores musculares.

Prováveis escalações

Chapecoense: João Paulo, Ronei, Rafael Ribeiro, Rodrigo Freitas e Mancha; Pablo Oliveira, Cazonatti, Kaio Mendes e Cristiano, Alisson Farias e Ribamar.

Vila Nova: Dênis Júnior; Léo Duarte, Rafael Donato, Doma e Rodrigo Gelado; Ralf, Lourenço, Matheus Souza (Sousa) e Guilherme Parede; Caio Dantas e Neto Pessoa.

Desfalques

Chapecoense

Sem desfalques confirmados.

Vila Nova

Luciano Naninho cumpre suspensão.

Quando é?