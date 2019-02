Champions League: Ajax ganha ajuda extra contra o Real Madrid

A federação holandesa, em uma ‘canetada’, vai dar nove dias para os holandeses se prepararem para a Champions; os Blancos virão de dois clássicos

Com o interesse de melhorar a sua colocação através do coeficiente da UEFA, que dita regras importantes em relação às vagas para torneios europeus, a federação holandesa adiou o jogo do Ajax contra o Zwole, pela 24ª rodada da Eriedivisie. Desta forma, os Godenzonen terão nove dias de preparação para buscarem eliminar o Real Madrid e avançar às quartas de final da Champions League.

No jogo de ida, disputado na Johan Cruyff Arena, em Amsterdã, os espanhóis venceram por 2 a 1 e terão vantagem do empate na partida de volta marcada para 5 de março, no estádio Santiago Bernabéu.

A decisão vem levantando polêmicas na Holanda. Como uma eventual classificação às quartas de final melhoraria o coeficiente UEFA referente aos clubes holandeses, a entidade do país puxou a briga para si. O triunfo levaria os neerlandeses à 11ª posição no ranking, a última que garante os campeões nacionais europeus diretamente na fase de grupos da Champions. No momento esta vaga pertence Áustria.

Rival do Ajax na disputa da Eredivisie, o PSV Eindhoven criticou a decisão da federação holandesa. O Zwolle fez o mesmo. Além dos nove dias de descanso, a esperança para a equipe treinada por Erik ten Hag é de ver um Real Madrid chegando extremamente desgastado para o duelo de volta. No caminho até o embate europeu, os merengues farão dois clássicos contra o Barcelona: o primeiro deles será nesta quarta (27), pela Copa do Rei, e o segundo está marcado para sábado (02), pela Liga Espanhola... a 72 horas de receber o Ajax.

How to make a pie chart from your data. Please take my survey now