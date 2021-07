Centralizador e "escudo", Renato Gaúcho muda perfil de comando do Flamengo

Participação em todas as áreas e estilo de comissão técnica são duas grandes diferenças para o trabalho de Rogério Ceni

Mais do que a mudança de treinador, a saída de Rogério Ceni para a entrada de Renato Gaúcho tem impacto direto também no dia a dia do Ninho do Urubu. O atual treinador chegou no Rubro-Negro apenas com dois auxiliares: Alexandre Mendes e Marcelo Salles, o Fera, que já teve passagem recente pelo clube. Além disso, a mudança de perfil é grande, uma vez que o novo comandante é também mais centralizador e participativo em outras áreas.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Ficará, por exemplo, 100% a cargo dos profissionais do clube a preparação física. Algo diferente do que aconteceu com Jorge Jesus, Dome e Rogério Ceni, os três técnicos anteriores tinham um preparador físico em sua comissão técnica. No Flamengo, Alexandre Sanz é quem, a partir de agora, chefia o departamento.

Marcelo Salles, o Fera, está de volta ao #Flamengo como auxiliar técnico de Renato Gaúcho @GoalBR pic.twitter.com/GGvYWUY9NH — Raisa Simplicio (@simpraisa) July 14, 2021

Renato terá também ao seu lado um auxiliar técnico do clube. Maurício Souza, técnico do sub-20, foi promovido ao cargo que estava vago desde a saída de Marcelo Salles, quando Jorge Jesus chegou ao clube. O português tinha como uma diretriz de seu trabalho não ter nenhum auxiliar do clube junto de sua comissão técnica própria, que era formada por sete profissionais.

Mas se por um lado Renato tem apenas dois profissionais em sua comissão técnica, por outro, gosta de estar por dentro de todas as demais áreas, como a preparação física, a fisiologia, a nutrição e departamento médico. O treinador atua como uma espécie de cabeça, colhendo as informações e dando sugestões. No Grêmio, para se ter uma ideia, ele participava até da escolha dos atletas selecionados para a entrevista coletiva.

As decisões de Renato eram estratégicas, por entender que cada palavra dita nas coletivas têm relação direta com o seu trabalho. O treinador também evita responder questões táticas quando é questionado e se faz de escudo, assumindo sempre a responsabilidade quando as coisas não vão bem.

Com pouco tempo para conhecer o grupo e apenas uma atividade no campo com a equipe completa, Renato Gaúcho estreia no comando do Flamengo nesta quarta-feira (14), diante do Defensa y Justicia, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores.