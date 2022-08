Celta de Vigo x Real Madrid: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Espanhol

Partida acontece neste sábado (20), pela segunda rodada da LaLiga; veja como acompanhar na TV e na internet

Celta de Vigo e Real Madrid se enfrentam neste sábado (20), no Balaídos, a partir das 17h (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Depois de vencer o Almería por 2 a 1 na rodada de estreia, o Real Madrid busca emplacar a segunda vitória consecutiva na LaLiga.

Para o confronto, o técnico Carlo Ancelotti terá os retornos de Dani Carvajal e Rodrygo, recuperados de lesão, assim como Luka Modric, Alaba e Eder Militao.

Apesar do treinador italiano ter confirmado que Casemiro deseja deixar o clube para assinar com o Manchester United, o brasileiro pode aparecer entre os titulares.

Do outro lado, o Celta de Vigo, que empatou com o Espanyol na primeira rodada, terá todo o seu elenco à disposição. Apenas Augusto Solari, com dores, é tratado como dúvida.

Prováveis escalações

Possível escalação do REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius Jr.

Possível escalação do CELTA DE VIGO: Marchesin; Mallo, Aidoo, U Nunez, Galan; Solari, Beltran, O Rodriguez, Cervi; Paciencia, Aspas.

Desfalques da partida

Real Madrid:

sem desfalques confirmados.

Celta de Vigo:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Celta de Vigo x Real Madrid DATA Sábado, 20 de agosto de 2022 LOCAL Balaídos - Vigo, ESP HORÁRIO 17h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Real Madrid

JOGO CAMPEONATO DATA Real Madrid 2 x 0 Eintracht Supercopa da UEFA 10 de agosto de 2022 Almería 1 x 2 Real Madrid Espanhol 14 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Espanyol x Real Madrid Espanhol 28 de agosto de 2022 17h (de Brasília) Real Madrid x Betis Espanhol 3 de setembro de 2022 11h15 (de Brasília)

Celta de Vigo

JOGO CAMPEONATO DATA Braga 2 x 1 Celta de Vigo Espanhol 29 de julho de 2022 Celta de Vigo 2 x 2 Espanyol Espanhol 13 de agosto de 2022

Próximas partidas