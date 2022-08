Ancelotti admite perder Casemiro ao United: "Sua vontade de sair é clara"

Equipe inglesa pode oferecer mais de 360 milhões de reais pelo brasileiro, como confirmou a GOAL

Após sete anos extremamente vitoriosos pelo Real Madrid, o volante Casemiro parece estar preparado para um novo desafio fora da Espanha, como confirmou o técnico dos Blancos, Carlo Ancelotti. Ao lado de Toni Kroos e Luka Modric, o meia conquistou diversas taças, contando, claro, cinco Champions League.

Como relatado nos últimos dias, Casemiro é alvo do Manchester United, da Inglaterra, que acabou perdendo sua primeira opção para o meio-campo, Frenkie De Jong, que decidiu ficar no Barcelona. Pelo brasileiro, a GOAL pôde confirmar que os valores que podem ser oferecidos pelos Red Devils chegam a 60 milhões de libras (R$ 369,62 milhões).

O treinador da equipe não escondeu o desejo do volante, com o qual pôde conversar nesta manhã: " Ele quer tentar um novo desafio, uma nova oportunidade. Eu e o clube entendemos isso. Com o que ele fez neste clube e a pessoa que ele é, temos que respeitá-lo. Há conversas agora, nada é oficial, mas ele quer sair. Desejamos a ele tudo de bom em seu próximo desafio."

Getty Images

Para a posição do brasileiro, claro, é difícil que haja um jogador à altura e no mesmo nível que Casemiro para substituí-lo. No entanto, o Real se preparou para esse momento, encontrando um jovem promissor para realizar a função de volante na equipe, caso o meia venha a sair: Aurélien Tchouameni, de apenas 22 anos, pode ser o novo titular na posição.