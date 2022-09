Celta de Vigo x Cádiz: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Espanhol

Partida acontece nesta sexta-feira (2), válida pela quarta rodada de La Liga; veja como acompanhar na TV ena internet

Nesta sexta-feira (02), acontece o duelo entre Celta de Vigo e Cádiz pela quarta rodada de La Liga, o Campeonato Espanhol. A bola vai rolar às 16h00 (de Brasília) na casa do Celta, o Estádio de Balaídos. Assim como os outros jogos do torneio, o grupo Disney é o detentor dos direitos de transmissão, mas só será transmitida a partida no streaming Star+. Na GOAL, você acompanha ao tempo real.

As duas equipes não vivem fases tão boas: enquanto o Celta de Vigo tem uma vitória, um empate e uma derrota nos três jogos disputados, com quatro gols marcados e seis sofridos, o Cádiz está na última colocação da tabela, tendo perdido todas as três partidas que disputou.

Para o próximo embate, a equipe do Cádiz terá o retorno do meia Alarcón, que havia sido expulso no duelo contra o Osasuna, cumprindo a punição no jogo passado, na derrota para o Athletic Bilbao. No caso do Celta, uma situação inusitada tirou Gonçalo Paciência do duelo: o jogador, frustado com problemas físicos, deu um soco em uma parede, o que causou uma nova lesão em seu braço, como relatou o jornal Cadena SER, e o jogador precisará passar por novo procedimento médico.

Prováveis escalações

Possível escalação do Celta de Vigo: Marchesín; Hugo Mallo, Aidoo, Núñez e Galan; Tapia; Óscar Rodríguez, Beltrán e Cervi; Iago Aspas e Pérez.

Possível escalação do Cádiz: Ledesma; Zaldúa, Luis Hernández, Fali Jiménez e Espino; Alejo, Alarcón, José Mari e Arzamendia; Lozano e Negredo.

Desfalques da partida

Celta de Vigo:

Gonçalo Paciência: lesionado

Cádiz:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Celta de Vigo x Cádiz DATA Sexta-feira, 2 de setembro de 2022 LOCAL Estádio de Balaídos - Pontevedra, ESP HORÁRIO 16h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Celta de Vigo

JOGO CAMPEONATO DATA Celta de Vigo 1 x 4 Real Madrid Campeonato Espanhol 20 de agosto de 2022 Girona 0 x 1 Celta de Vigo Campeonato Espanhol 26 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Celta de Vigo x Cádiz Campeonato Espanhol 02 de setembro de 2022 16h (de Brasília) Atlético de Madrid x Celta de Vigo Campeonato Espanhol 10 de setembro de 2022 16h (de Brasília)

Cádiz

JOGO CAMPEONATO DATA Osasuna 2 x 0 Cádiz Campeonato Espanhol 20 de agosto de 2022 Cádiz 0 x 4 Athletic Bilbao Campeonato Espanhol 29 de agosto de 2022

Próximas partidas