Cédulas de dinheiro da Argentina vão ter o rosto de Messi após título da Copa?

Lionel Messi pode ser um vencedor da Copa do Mundo e ícone nacional na Argentina, mas seu rosto não aparecerá nas notas bancárias de sua terra natal

Após uma vitória memorável sobre a França na final da Copa do Mundo do Qatar, surgiram rumores de que Lionel Messi seria ainda mais imortalizado ao ver seu rosto no dinheiro na Argentina. Várias imagens simuladas surgiram nas mídias sociais, com camisa 10 aparentemente definido para figurar em uma nota de 1.000 pesos argentinos.

Entretanto, o gerente sênior de comunicações e relações com a comunidade do Banco Central da República Argentina, Fernando Alonso, refutou essas afirmações em entrevista ao BOOM: "Não há verdade nisso. Esse tema não está na agenda de trabalho".

Eleito o melhor jogador do Mundial 2022 e dono de sete Bolas de Ouro, Lionel Messi ainda voltará a campo com a camisa albiceleste, no entanto, ele afirmou que a Copa do Qatar seria a última de sua carreira.