Ceará x Sport Recife: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Nordeste 2022

Ceará e Sport se enfrentam nesta terça-feira (15), na Arena Castelão, a partir das 21h30 (de Brasília), pela quinta rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, e do Nordeste FC, no pay-per-view.

QUANDO É?

JOGO Ceará x Sport DATA Terça-feira, 15 de fevereiro de 2022 LOCAL Arena Castelão - Fortaleza, CE HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SBT, na TV aberta, e o Nordeste FC, no pay-per-view, são os canais que vão transmitir o jogo desta terça-feira (15), na Arena Castelão.

Iniciada a venda de ingressos para Ceará x Sport. 👊⚫⚪

- Setores e valores:



Inferior Norte: R$ 30 / R$ 15

Inferior Sul: R$ 30 / R$ 15

Inferior Central: R$ 50 / R$ 25

Premium: R$ 200 / R$ 100

Superior Central: R$ 30 / R$ 15



▪️ Venda on-line em: https://t.co/Zct8Pr6018 pic.twitter.com/YZQPAyWb1C — Ceará Sporting Club | Time do Kanal (@CearaSC) February 13, 2022

MAIS INFORMAÇÕES

A partida entre Ceará x Sport será realizada nesta terça-feira (15), no Castelão, pela quinta rodada da Copa do Nordeste.

Defendendo a liderança do grupo B, o Ceará busca reencontrar o caminho da vitória após dois empates consecutivos na competição.

Já o Sport, com seis pontos, chega embalado com duas vitórias consecutivas na competição, aparecendo na terceira posição do grupo A.

O Leão leva uma pequena vantagem no histórico contra o Ceará. Em 37 jogos, foram 16 vitórias, nove empates e 12 derrotas.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Ceará

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 5 x 0 Globo Copa do Nordeste 9 de fevereiro de 2022 Ceará 1 x 1 Sampaio Corrêa Copa do Nordeste 12 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético (BA) x Ceará Copa do Nordeste 19 de fevereiro de 2022 16h (de Brasília) São Raimundo x Ceará Copa do Brasil 2 de março de 2022 21h30 (de Brasília)

Sport

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 1 x 1 Caruaru Campeonato Pernambucano 10 de fevereiro de 2022 Sport 1 x 1 Afogados Campeonato Pernambucano 13 de fevereiro de 2022

