Ceará x Internacional: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste sábado (2), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

Ceará e Internacional se enfrentam neste sábado (2), na Arena Castelão, a partir das 19h (de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Depois da derrota para o Fortaleza por 2 a 0, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o Vozão volta as atenções para o Brasileirão, que busca se afastar da zona de rebaixamento. Atualmente, soma 17 pontos, dois a menos que o América-MG, que abre o Z-4.

Do outro lado, o Internacional busca reencontrar o caminho da vitória após a derrota para o Colo-Colo por 2 a 0, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Para o confronto na Arena Castelão, o técnico Mano Menezes optou por poupar jogadores e priorizar a decisão de volta, que será disputada no Beira-Rio na próxima semana.

📝 Jogadores relacionados para enfrentar o Ceará. #VamoInter pic.twitter.com/5EpyRQ0lBa — Sport Club Internacional (@SCInternacional) July 1, 2022

Assim, David, Daniel, Vitão, Edenilson, Alan Patrick, Alemão e Pedro Henrique, não viajaram com a equipe por opção da comissão técnica, além de Bustos e Wanderson, lesionados, e Renê e De Pena, com desconforto muscular e edema na coxa esquerda, respectivamente.

Em 24 jogos disputados entre as equipes, são oito vitórias para cada lado, além de oito empates. No último confronto entre as equipes, pelo Brasileiro de 2021, empataram sem gols.

Prováveis escalações

Possível escalação do Ceará: João Ricardo, Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio, Bruno Pacheco, Richard Coelho, Richardson, Fernando Sobral, Lima, Vina e Matheus Peixoto.

Possível escalação do Internacional: Keiller; Heitor, Moledo, Mercado e Moisés; Gabriel, Johnny, Estevão, Taison e Mauricio; Cadorini (Wesley Moraes).

Desfalques da partida

Ceará:

sem desfalques confirmados.

Internacional:

David, Daniel, Vitão, Edenilson, Alan Patrick, Alemão e Pedro Henrique: poupados.

Bustos e Wanderson: lesionados.

De Pena: desconforto.

Renê: edema.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Ceará é favorito contra o Internacional nas odds da Sportsbet.io. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,02 na vitória do Vozão, $ 3.25 no empate e $ 4 caso o Colorado vença.

Mais artigos abaixo

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $1,41 para quem acredita que haverá mais de que 1,5 gols no jogo, e $ 2,65 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar no total de escanteios, pagando-se $ 1.98 para mais de 10.5, ou $1.71 para menos.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

JOGO Ceará x Internacional DATA Sábado, 2 de julho de 2022 LOCAL Arena Castelão - Fortaleza, CE HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR)

Assistentes: Ivan Carlos Bohn e Victor Hugo Imazu (PR)

Quarto árbitro: Luiz César de Oliveira (CE)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Últimos resultados e próximos jogos

Ceará

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 1 x 1 Atlético-GO Brasileirão 26 de junho de 2022 The Strongest 1 x 2 Ceara Copa Sul-Americana 29 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ceará x The Strongest Copa Sul-Americana 6 de julho de 2022 19h15 (de Brasília) Fluminense x Ceará Brasileirão 9 de julho de 2022 19h (de Brasília)

Internacional

JOGOS CAMPEONATO DATA Internacional 3 x 0 Coritiba Brasileirão 25 de junho de 2022 Colo-Colo 2 x 0 internacional Copa Sul-Americana 29 de junho de 2022

Próximas partidas