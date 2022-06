Colo-Colo 2 x 0 Internacional: os gols, VAR vê mão de Edenílson, e os principais lances do jogo da Copa Sul-Americana

Jogando muito mal, o Internacional perdeu para o Colo-Colo por 2 a 0, no Chile, na noite desta terça-feira (28), pela partida de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Lucero e Solari anotaram os gols do time chileno.

Apesar de uma noite com atuação fraca, o Colorado ainda chegou a descontar com Estevão, aos 43 minutos do segundo tempo, mas o árbitro, com auxílio do VAR, assinalou um toque de mão de Edenílson no início da jogada e anulou o gol brasileiro.

Agora, o Internacional precisa de uma vitória por três gols de diferença para avançar à próxima fase, ou por dois para levar a decisão aos pênaltis. Já o Colo-Colo tem a vantagem do empate, ou pode ainda perder por um tento a mais que ainda assim fica com a vaga.