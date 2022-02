Ceará x Globo-RN: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Nordeste 2022

Ceará e Globo se enfrentam nesta quarta-feira (9), no Castelão, a partir das 19h30 (de Brasília), em jogo atrasado da primeira rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do Nordeste FC, no pay-per-view.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ceará x Globo DATA Quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022 LOCAL Arena Castelão - Fortaleza, CE HORÁRIO 19h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Nordeste FC, no pay-per-view, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira (9), no Castelão.

O setor inferior norte está esgotado!



Confira os setores disponíveis e seus valores:



Inferior Sul:

R$ 30,00 (Inteira)

R$ 15,00 (meia);



Inferior Central:

R$ 50,00 ( Inteira);

R$ 25,00 (Meia);



Premium:

R$ 200,00 ( Inteira);

R$ 100,00 (Meia); pic.twitter.com/ofb0wu5CYp — Ceará Sporting Club | Time do Kanal (@CearaSC) February 7, 2022

MAIS INFORMAÇÕES

A partida entre Ceará x Globo será realizada nesta quarta-feira (9), no Castelão, em jogo atrasado da primeira rodada da Copa do Nordeste.

Devido ao adiamento do duelo, esta será a primeira partida do Vozão atuando como mandante nesta temporada.

O Ceará chega para o confronto podendo assumir a liderança isolada do grupo B da Copa do Nordeste. Atualmente, aparece na vice-liderança com quatro pontos ao lado do Altos.

Já o Globo, na sexta posição com apenas dois pontos, registra dois empates consecutivos no torneio.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CEARÁ

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Sergipe 0 x 1 Ceará Copa do Nordeste 1 de fevereiro de 2022 Fortaleza 1 x 1 Ceará Copa do Nordeste 5 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

Mais artigos abaixo

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ceará x Sampaio Corrêa Copa do Nordeste 12 de fevereiro de 2022 19h45 (de Brasília) Ceará x Sport Copa do Nordeste 15 de fevereiro de 2022 21h30 (de Brasília)

GLOBO

JOGO CAMPEONATO DATA Associação Cultura e Desportiva Potyguar 0 x 0 globo Campeonato Potiguar 2 de fevereiro de 2022 Globo 1 x 1 Botafogo-PB Copa do Nordeste 6 de fevereiro de 2022

Próximas partidas