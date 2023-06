Ceará x Avaí ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (28), pela 14ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Ceará recebe o Avaí na noite desta quarta-feira (28), na Arena Castelão, em Fortaleza, a partir das 19h (de Brasília), pela 14ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view.

Na sétima posição com 20 pontos, o Ceará está há dois jogos sem ganhar. O Vozão conta com o apoio de sua torcida para voltar a vencer no campeonato.

Já o Avaí vem de um jejum de oito rodadas e está na zona de rebaixamento, ocupando o 18º lugar, com 10 pontos. A equipe catarinense não poderá contar com Eduardo, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Prováveis escalações

Ceará: Richard; Danilo Barcelos, Tiago Pagnussat, Gabriel Lacerda e Caique; Richardson e Willian Maranhão; Jean Carlos, Chay e Erick; Vitor Gabriel.

Avaí: Alexander; Thales Oleques, Roberto, Felipe Silva e Natanael; Jean Cleber, Giva e Rafael Gava; Igor Dutra, Waguininho e Ricardo Bueno.

Desfalques

Ceará

Sem desfalques confirmados.

Avaí

Dentinho, está gripado, e Eduardo cumpre suspensão.

Quando é?