Ceará 3 x 1 Corinthians: noite de golaços, críticas ao gramado e virada do Vozão

Gols de Bruno Pacheco, Vina e Cléber dão primeira vitória ao Vozão em casa no Brasileiro. Róger Guedes deixou o dele

Em um jogo cheio de alternativas e golaços – todos no primeiro tempo – o Ceará venceu o Corinthians de virada na Arena Castelão neste sábado (16), e impediu que o Timão virasse a noite na liderança do Brasileirão 2022.

O show de 'pinturas' começou cedo, mas pelo lado paulista: Róger Guedes recebeu bola na entrada da área, ajeitou e bateu forte, vencendo João Ricardo e abrindo o marcador.

Gol do Róger Guedes se torna ainda mais incrível pq o gramado do Castelão é péssimo. A bola não rola, a bola quica. E foi nesse cenário que ele levou a bola pra chutar. Chute gigante!pic.twitter.com/i0GfgaHW4I — Vessoni (@Vessoni) July 17, 2022

A partir daí, porém, o Corinthians diminuiu o ritmo e viu o anfitrião querer mais jogo, e chegar ao empate com um gol na mesma moeda: Bruno Pacheco aproveitou bola sobrada pelo lado esquerdo e acertou um sem-pulo, encobrindo Donelli e fazendo o 1 a 1. Não demorou muito para, então, Vina aproveitar sobra na entrada da área e chutar com muita força, virando o escore.

Golaço do Vina, virada do Ceará!pic.twitter.com/AXnjUA03sb — Curiosidades Brasil (@CuriosidadesBRL) July 17, 2022

Se os gols agradavam, o palco do duelo deixava a desejar. O gramado da Arena Castelão foi alvo de críticas por parte de torcedores e também do lateral Fábio Santos, que creditou as condições do campo ao resultado e à má atuação do time.

No segundo tempo, o Corinthians retomou o ímpeto mais forte na busca pelo empate e até criou mais, inclusive acertando o travessão com Roni. Com o tempo, porém, o Ceará passou a controlar as ações e ainda teve tempo de fazer o terceiro: Vina lançou Cléber, que invadiu a área e fuzilou Donelli para fazer 3 a 1.

🆚 [Ceará] 3 x 1 Corinthians

⚽️ Cléber pic.twitter.com/01Q4QhEeRj — GOLS PELO BR (@osgolspelobr) July 17, 2022

Com o resultado, o Timão fica na vice-liderança do Brasileiro com os mesmos 29 pontos do Internacional, mas tendo uma vitória a mais. Já o Ceará sobe na tabela, vai a 21 pontos e termina o sábado na 14ª colocação, um pouco mais longe da zona de rebaixamento.

O Vozão volta a campo na terça-feira (19), quando recebe o Avaí no jogo que abre a 18ª rodada da Série A, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Por sua vez, o Corinthians retorna à capital paulista para encarar o Coritiba, na NeoQuímica Arena, às 21h30 da quarta (20)