CBF apresenta nova camisa da seleção: preço, data de lançamento e onde comprar

Entidade e fornecedora Nike homenageiam os 50 anos do tricampeonato mundial no novo uniforme

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a fornecedora esportiva Nike apresentaram neste domingo (8) os novos uniformes da seleção brasileira. As peças homenageiam a conquista do tricampeonato mundial de 1970 no , que neste ano completou 50 anos.

Como manda a tradição, a nova primeira camisa da equipe canarinho é amarela e a segunda azul, mas ambas trazem muitos elementos dos uniformes usados por Pelé, Tostão, Jairzinho, Carlos Alberto e companhia naquele inesquecível time comandado por Zagallo (que foi um dos modelos do lançamento).

A nova camisa já vai ser usada pela seleção na próxima sexta-feira (13), contra a Venezuela, no Morumbi, em partida válida pelas Eliminatórias da de 2022. Veja abaixo todas as informações sobre a novidade!

Lançamento

Zagallo em uma palavra, seria "referência". Em 1970, comandou o time que encantou o mundo. Hoje, veste a camisa que homenageia essa conquista e inspira os novos craques da próxima geração.@nikefootball #NadaPodePararAGente pic.twitter.com/h1jve4AuPc — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 8, 2020

Os uniformes foram divulgados neste domingo (8). Conforme a CBF, "a nova coleção presta homenagem à equipe que encantou o mundo em 1970 e se conecta com a cultura do futebol fora das quatro linhas". Além de Zagallo, jogadores da atualidade, como Richarlison, Vini Jr e Rodrygo, estrelaram a campanha.

A icônica camisa amarela tem a gola “careca” e os detalhes nas mangas em verde, semelhantes ao uniforme usado no tri. Na altura da nuca a bandeira do é representada com um losango verde e um círculo azul central. O mesmo desenho do losango é encontrado também no colarinho e nos detalhes da manga em tonalidade mais suave. Ainda na parte de trás, no interior da camisa, o grafismo “70” segue a identidade visual usada na época.

A mesma inspiração foi usada para criar o design das numerações do uniforme, que também segue a linha usada em 1970, em tamanho maior do que os usados atualmente. Calções azuis e meiões brancos completam o modelo.

A segunda camisa, também em gola careca, é predominantemente azul, com detalhes na mesma cor por toda sua extensão. O losango da bandeira brasileira é marcado em diferentes tonalidades pela peça. O número nas costas é estampado em amarelo na mesma tonalidade do “Swoosh”, o logo da marca. Calções brancos e meiões azuis completam o uniforme.

Onde comprar

Em 70, encantamos o mundo com o nosso futebol e fizemos história com a Amarelinha. Continuamos defendendo as nossas cores com orgulho. Cheias de história e prontas para o futuro! Essas são as novas camisas da .@nikefootball #NadaPodePararAGente pic.twitter.com/hhkE4aN8Qt — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 8, 2020

Além dos uniformes, a nova coleção da seleção brasileira conta com produtos de linha casual como jaquetas, calças e camisetas casuais nas versões masculinas, femininas e infantis, segundo informou a CBF.

A linha está disponível, exclusivamente, no site oficial da Nike Brasil a partir do dia 8 de novembro. No dia 11 de novembro fica disponível para todo o mercado.

Preço

1970 🔛 2020

Juntos, nosso futuro pode ser tão brilhante quanto o passado.

Orgulho em fazer parte dessa história e ajudar na construção do que vem pela frente. 🇧🇷🇧🇷@nikefootball @cbf_futebol #NadaPodePararAGente pic.twitter.com/z6EIgTOVd3 — Richarlison Andrade (@richarlison97) November 8, 2020

Na data do lançamento, as camisas número 1 e 2 estão disponíveis nos tamanhos P, M, G, GG e GGG no site da Nike.

Em ambos os casos, o preço da camisa está em R$ 499,99, ou em até 10 vezes de R$ 49,99.