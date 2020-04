Cavadinhas à la Loco Abreu: classe, 'deboche' e displicência marcaram lances históricos

Já teve Neymar, Zidane, Pirlo, Totti, Pato, Elano e muitos outros jogadores que tentaram a cavadinha; algumas deram certo, mas outras...

Quando o assunto é bater um pênalti de cavadinha, é impossível não lembrar de Loco Abreu. Há exatos dez anos, o atacante uruguaio deu o título carioca ao com uma cobrança que deixa saudades em todos os torcedores do clube de General Severiano.

Botafogo 2 x 1



Botafogo conquistou o 2010 com uma cavadinha do uruguaio Loco Abreu pic.twitter.com/RqTJ6DLaCR — Memórias Do Futebol (@MemoriasFutebol) July 21, 2018

Mas não é só Loco que arrisca na hora da penalidade. Muitos outros craques já surpreenderam os goleiros em momentos que entraram para a história e garantiram títulos ou classificações importantes. Nada mais lindo do que ver o goleiro no chão enquanto a bola caminha vagarosamente até as redes.

Porém, nem sempre a estratégia funciona. E quando dá errado, os goleiros costumam defender com facilidade e ainda tirar aquela onda com os batedores.

Cavadinha nota 10

Como não lembrar da cavadinha de Zidane em plena final de e ainda por cima diante de Buffon. O craque francês mostrou todo seu "nervosismo" e tirou com categoria do goleiro. A bola ainda tocou no travessão, quicou dentro do gol e saiu novamente da meta, para deixar qualquer um à beira de um ataque. Mas o árbitro acertou e deu o gol para a .

A REMINDER:#OnThisDay 2006

Italy beat France in the World Cup Final.



The final started well for Zinedine Zidane scoring an audacious penalty.

He was later sent off for a head butt.



Italy won the shootout 5-3 to give them their 4th World Cup 🇮🇹🏆pic.twitter.com/8LMYojKLpi — Football Remind (@FootballRemind) July 9, 2019

No entanto, a cobrança não foi suficiente para garantir o título. Na prorrogação Zidane foi expulso, após a histórica cabeçada em Materazzi, e a saiu campeã mundial de 2006.

E por falar em cobrança com muita categoria, temos a de Pirlo, nas quartas de final da de 2012, contra a . O toque sútil foi suficiente para matar o goleiro e fazer a bola morrer no fundo das redes. O pênalti muito bem batido deu a classificação à Azzurra.

Panenka Penalties: Andrea Pirlo knocks out England during Euro 2012pic.twitter.com/bFHQ72u4pH — Classic Football Shirts (@classicshirts) September 28, 2019

E mais uma cavadinha envolvendo a seleção da Itália. Em 2000, a semifinal da Eurocopa, contra a , terminou empatada e foi para os pênaltis. O goleiro holandês era o lendário Van der Sar, mas ele não foi páreo para Totti.

O italiano pegou a bola e mostrou que não sentiu a pressão, cobrando com muita categoria. E novamente a Itália levou a melhor nas penalidades e conquistou a vaga para a final.

19 years ago today Italy and Holland are in the midst of penalties to decide who will reach the final of Euro 2000.



Up steps Francesco Totti.



What a fucking Boss.pic.twitter.com/ctElP6zn6B — Proper Football (@sid_lambert) June 29, 2019

E para terminar, o rei das cavadinhas também deu as caras na Copa do Mundo de 2010. Em um dos jogos mais incríveis da competição, o conseguiu levar a partida contra para as penalidades.

A última cobrança ficou para ele, e o Loco não decepcionou. Cavadinha certeira e vaga nas semifinais garantida.

Hace 9 años, todos pensábamos que no la iba a picar...

El "Loco" Abreu señores. 🇺🇾 @loco13compic.twitter.com/KrFYse3A2U — ℱιᥒ๏ Y๏ssen (@andiyossen) July 2, 2019

Errooooou

Todos se lembram daquele histórico e Flamengo pelo Brasileirão de 2011, com Neymar de um lado e Ronaldinho Gaúcho de outro. Mas quem ficou marcado por um pênalti perdido foi Elano.

Após bela jogada de Neymar, o árbitro da partida marcou a penalidade para o Santos. Elano pegou a bola e soltou a cavadinha, mas Felipe, goleiro dos cariocas, ficou parado no meio do gol, matou no peito e ainda saiu fazendo embaixadinhas.

E NO DIA QUE ELANO FOI BATER PÊNALTI DE CAVADINHA PERDEU E FELIPE SAIU FAZENDO EMBAIXADINHA KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/dghuhQa9my — Pedro ¹⁸⁹⁵ (@pedromzcrf) September 12, 2019

A torcida caiu em cima de Elano, ainda mais depois que o Flamengo virou o jogo e saiu com a vitória.

Quem ficou ainda mais marcado por sua cavadinha foi Alexandre Pato. A partida entre e valia vaga na semifinal da Copa do de 2013 e foi para as penalidades.

A última cobrança ficou com Pato, frente a frente com o goleiro Dida - os dois foram companheiros no . O atacante ex- tentou cavar mas bateu muito mal na bola. Dida não teve nenhuma dificuldade e defendeu, garantindo a classificação do tricolor. A Fiel não perdoou e o jogador acabou deixando o Corinthians após pouco tempo.

Pato



“Cheguei na boa fé, acho que não fui bem recebido por alguns, que tinham força naquela época. Sempre trabalhei muito, sempre fui muito dedicado, e fui indo. Só que era aquele momento... No primeiro deslize que ele der, a gente vai tentar tirar ele. E foi o que aconteceu.” pic.twitter.com/marIIHKpfY — Loucos do Bando (@loucosdobandoo) April 5, 2020

E por fim, Neymar, que já fez gol de cavadinha, mas também já perdeu. Ainda pelo Santos, na final da de 2010, contra o , o craque fez boa jogada e o juiz marcou pênalti. Na cobrança, o goleiro não caiu na dele e fez a fácil defesa.

Mas o lance não teve influência no resultado final. Os meninos da vila terminaram conquistando o título da competição.