Qual é o salário de Cavani no PSG? Quando termina o seu contrato?

Uruguaio é especulado no futebol brasileiro, mas questão financeira pode travar os planos de Flamengo e São Paulo

Em meio à pandemia do novo coronavírus, o futuro de Edinson Cavani segue muito especulado na Europa e na América de Sul. Com contrato com o até o meio do ano, o uruguaio acredita que a próxima janela seja sua última oportunidade de um grande contrato no Velho Continente, e pode acabar deixando a possibilidade de voltar ao futebol sul-americano para um futuro próximo.

Apesar de todas as especulações envolvendo um possível interesse de São Paulo, e , a parte financeira pode ser mais um entrave nas negociações.

CAVANI: QUAL É O SALÁRIO NO PSG?



Foto: Getty Images

A conta é simples, e no papel nenhum time brasileiro é capaz de arcar com salários da magnitude do que recebe o uruguaio.

No PSG, Cavani ganha algo em torno de 1,3 milhão de euros, o equivalente a R$ 8 milhões na cotação atual.

CAVANI: QUANDO TERMINA O SEU CONTRATO?

​A "era" Edinson Cavani no , que começou em 2013, está próxima do fim. O atacante se encontra no último semestre de contrato com a equipe francesa e deverá respirar novos ares a partir da temporada 2020/21.

O vínculo do jogador com o clube francês vai até 30 de junho de 2020. Desta forma, ele pode sair de graça na próxima janela.