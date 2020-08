PSG tentou renovar com Thiago Silva depois de acerto com o Chelsea, diz empresário

Zagueiro brasileiro já tinha acertado os termos com o clube inglês quando foi procurado pelo Paris para discutir a extensão de contrato

O está muito forte no mercado de transferências para montar um time de peso para a disputa da Premier League e da Liga dos Campeões na temporada 2020/21. Uma das mais recentes aquisições do clube inglês foi o zagueiro Thiago Silva, que passou os últimos oito anos no . Em entrevista ao L'Équipe, o empresário do jogador revelou que após descartar o brasileiro para a próxima temporada, o diretor de futebol Leonardo tentou oferecer um novo contrato, quando o defensor já tinha assinado com o Chelsea.

"Ele já tinha perdido a esperança [de um novo contrato] porque Leonardo disse a ele há dois meses que não queria estender o vínculo. Mas na última terça-feira, Leonardo ligou para o Thiago e levantou a possibilidade de que ele poderia ficar mais um ano", disse Paulo Tonietto ao jornal francês.

O empresário continuou a explicação da sua versão do caso e não hesitou em criticar a atuação confusa de Leonardo.

"Thiago já tinha um acordo com o Chelsea, não havia mais volta. Quando você faz essa proposta você tem que estar convencido. Um diretor esportivo que diz a jogador que não o quer mais e depois de dois meses quer estender o contrato. Como se entende isso?", falou Tonietto.

O empresário ainda revelou que a opção de não renovar o contrato de Thiago Silva partiu de Leonardo, porque o treinador Thomas Tuchel sempre quis a permanência do brasileiro na equipe.

"Em um clube, o diretor de futebol e o técnico têm de andar juntos. Não foi esse o caso. Tuchel sempre quis manter Thiago. Leonardo foi quem não quis e ele era a pessoa com poder", afirmou o agente.

Por fim, Tonietto declarou que a decisão de Thiago Silva não mudaria mesmo que não tivesse firmado acerto com o clube inglês. De acordo com o empresário, isso seria "humilhante".

"É por isso que, mesmo que ele não tivesse assinado com o Chelsea, Thiago não poderia aceitar a proposta de Leonardo depois do que ele falou há dois meses. Seria humilhante", disparou o homem de negócios.