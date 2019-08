Alexis Sánchez custou R$ 54 milhões por gol marcado pelo United. E tem mais por vir

Do sonho ao pesadelo: Sanchez custa mais de 9 milhões de libras por gol marcado em sua passagem pelo Old Trafford

O está muito próximo de ver um de seus negócios mais frustrantes acabar. O atacante Alexis Sánchez negocia sua saída para o futebol italiano, mas deixará um prejuízo considerável aos cofres do clube inglês.

Contratado a peso de ouro, com o maior salário da história da Premier League com vencimentos de 23 milhões de libras por ano, 350 mil por semana, o jogador não rendeu o esperado no United. A decepção se torna ainda maior quando comparado o número de gols em relação aos depósitos bancários feitos na conta do atleta.

O investimento não rendeu de modo algum o esparado. Contratado por seu estilo agressivo, o chileno decepcionou e muito. Foram apenas cinco gols em dois anos de contrato. Com isso, com uma rápida conta na calculadora, é possível ter os números de 46 milhões de livras (pelos dois anos de vínculo) e chegamos a conta de 9,2 milhões por gol feito.

Mais artigos abaixo

Ídolo do clube inglês, o ex-zagueiro Gary Neville, classificou como desastrosa a passagem de Sanchéz pelo Manchester United. "Ele foi muito bem recebido quando chegou, porque era agressivo, jogava pra frente, marcava muitos gols, mas a realidade é que ele foi um desastre. Não faço ideia o que aconteceu. Paraque que existem dois. Aquele que jogou no e e o que chegou à Manchester. Precisam se livrar dele", criticou em entrevista ao Sky Sports.

Vale ressaltar, inclusive, que, segundo o Daily Mail, uma cláusula no contrato do atacante obrigado o Manchester United a pagar o restante do contrato em vigor, levando ainda mais prejuízo.