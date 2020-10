Defesa faz água, United é humilhado pelo Tottenham e Solskjaer fica contra a parede

Holandês fica em situação crítica após United ser goleado pelos Spurs por 6 a 1 neste domingo (4)

No duelo entre e , melhor para o time londrino. Com uma goleada histórica por 6 a 1, com gols de Son e Kane, ambos duas vezes, N'Dombélé e Aurier, os Spurs humilharam o rival em Old Trafford.

Com o resultado, os 'red devils' ficam com três pontos em três jogos disputados e ocupam o 16º lugar da Premier League, posição decepcionante para o já questionado treinador Solskjaer.

Para aumentar a vergonha após o vexame, o deu uma 'alfinetada' no rival nas redes sociais.

Manchester United de Solskjaer pressionado

O placar representou o pior desempenho dos Red Devils na primeira metade de uma partida na era da Premier League - e levantou sérias dúvidas sobre a capacidade de seu time para enfrentar a temporada 2020/21

Por melhores que fossem Kane e Son, os zagueiros centrais do United, Maguire e Bailly, eram igualmente pobres, mas os laterais Aaron Wan-Bissaka e Luke Shaw foram igualmente culpados por suas atuações.

A defesa do United

