Cavani dispara no topo - Índice de Desempenho da Ligue 1

O jogador do Paris Saint-Germain marcou dois gols contra o Rennes no fim de semana, e garantiu sua vaga como o melhor desempenho da liga

O domínio do Paris Saint-Germain na Ligue 1 continuou neste domingo (27), ao derrotar o Rennes, por 4 a 1, no Parc des Princes.

Edinson Cavani foi a estrela do show, marcando duas vezes em uma exibição exemplar de jogadas centralizadas no decorrer do jogo. A contribuição de Cavani foi tão pontual que o uruguaio lidera o Índice de Desempenho da Ligue 1, que avalia as atuações de cada jogador no campeonato francês.

Com uma pontuação de 95,5, Cavani alcançou o primeiro lugar no ranking após ter ficado em segundo lugar, atrás de Kylian Mbappé, no último final de semana.

O Mbappé, por sua vez, está perto de completar dez rodadas seguidas no ranking. Desta vez, o jogador ficou em sétimo, graças a um gol e uma assistência.

Enquanto isso, o hat-trick do PSG neste grupo de elite é completado por Di Maria, que fez um bom jogo. O argentino deixou sua marca registrada após balançar as redes contra o Rennes.

O segundo colocado desta semana foi o atacante Nicolas Pepe, do Lille, que fez outra exibição virtuosa junto ao time comandado por Christophe Galtier, ao vencer o Olympique de Marsella por 2 a 1, fora de casa. Pepe abriu o placar de pênalti e acrescentou um segundo gol no final do jogo. O feito contribuiu para o clube se consolidar em segundo, no Campeonato Francês.

O jogo também marcou p retorno de Mario Balotelli à Ligue 1. Após deixar o Nice na última semana, o italiano saiu do banco de reservas e fez uma diferença significativa no ataque do Marselha, marcando seu primeiro gol da temporada. Houve sinais muito positivos durante a estreia de Balotelli, cuja aparição o colocou em sexto na classificação.

Ex-companheiro de Nice de Balotelli, Allan Saint-Maximin também faz parte do pódio, após atuar ganhar do o Nimes no último sábado (26), por 2 a 0.

Porém, a principal força do Nice nesta temporada tem ocorrido no setor defensivo, com o goleiro Walter Benitez atuando de forma impressionante durante grande parte da temporada. Marca que o colocou em quinto lugar no ranking desta semana, com de 88,9 pontos.

O arqueiro do Amiens, Regis Gurtner também foi um dos destaques no gol, o goleiro se tornou o primeiro a fazer dez defesas em um jogo nesta temporada, quando seu time perdeu por 1 a 0, em casa, contra o Lyon no domingo (27).

O Amiens segue próximo ao rebaixamento, apesar de o Monaco e Guingamp perderem. O Monaco saiu derrotado de campo após perder para o Dijon, por 2 a 0, onde Naim Sliti fez uma aparição digna de nono lugar no ranking.

Gaetan Laborde é o jogador que completa o TOP 10 desta semana, o atacante do Montpellier foi um dos principais jogadores da equipe durante a vitória sobre o Caen por 2 a 0.

O próximo final de semana começa com um interessante duelo entre Lille e Nice, e termina com o Lyon recebendo o Paris Saint-Germain.