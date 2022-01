Cássio no Corinthians: quantos jogos e títulos tem o goleiro no Timão?

Cássio fica. Um dos maiores idolos da história do Corinthians, marcado pela conquista do Mundial de 2012, o goleiro renovou seu contrato e ficará no Timão até o final de 2024.

Com uma carreira repleta de altos e baixos, conseguiu se estabelecer no clube paulista e está perto de completar dez anos no Parque São Jorge.

Ainda titular e jogando em alto nível, deve seguir batendo recordes no Corinthians, mesmo com 34 anos e na reta final de sua carreira como goleiro de futebol.

Assim, a GOAL compilou todas as estatísticas de Cássio pelo Timão, com jogos, gols sofridos e títulos. Confira!

Números atualizados em 6 de janeiro de 2022

Quantos jogos Cássio já fez pelo Corinthians?

Tendo chegado em 2012, Cássio é um dos jogadores que mais vestiu a camisa do Timão.

No total, Cássio tem 564 jogos pelo Corinthians. Trata-se do sexto jogador que mais entrou em campo pela equipe paulista, atrás apenas de Biro-Biro (590), Zé Maria (598), Ronaldo (602), Luizinho (606) e Wladimir (806).

Assim, precisará de no mínimo 43 jogos em 2022 para assumir a segunda posição e ficar atrás apenas de Wladimir. O ex-lateral, parece imbatível na primeira colocação.

Quantos gols Cássio já sofreu pelo Corinthians?

No total, em todos os seus jogos (contando até amistosos), Cássio sofreu 473 gols defendendo a meta do Timão.

Trata-se de uma boa média: o goleiro leva 0,83 gol a cada partida - menos de um por jogo.

Quais títulos Cássio conquistou pelo Corinthians?

Desde que chegou, o goleiro já levantou inúmeras taças. Veja a lista: