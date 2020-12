Cássio, Vanderlei e Gatito: os maiores defensores de pênaltis nesta década de Brasileirão

Quando o assunto é defender pênaltis, ninguém se destacou mais do que eles no Campeonato Brasileiro ao longo dos últimos dez anos

O gol é o momento mais esperado em uma partida de futebol, mas os goleiros estão lá justamente para evitar que isso aconteça. Ao longo dos últimos dez anos, vários arqueiros brilharam no Brasileirão, e quando o assunto é pegar pênaltis, alguns tiveram ainda mais destaque, como Cássio, Vanderlei e Gatito Fernández.

Levando em conta apenas as partidas do Brasileirão na última década, Cássio, do , e Vanderlei, que hoje está no , aparecem empatados como os goleiros que mais vezes defenderam penalidades, com sete defesas cada.

Cássio foi um dos grandes nomes do futebol brasileiro nos últimos anos, campeão de tudo com o Alvinegro paulista e sempre decisivo nos títulos conquistados. Vanderlei não teve o mesmo destaque nos troféus levantados, mas também se firmou como um dos principais arqueiros do , seja pelo Santos ou agora pelo Imortal do Rio Grande do Sul.

Logo na sequência da dupla, com seis pênaltis defendidos, quatro goleiros aparecem empatados: Gatito Fernández, Victor, Fernando Miguel e . Dentre eles, Victor, com o , foi extremamente decisivo para a conquista da Libertadores de 2012, juntamente com as penalidades defendidas. Não por acaso, ele foi apelidado pelos torcedores do de ‘São Victor’, em alusão aos milagres realizados.

Mesmo sem conquistar títulos mais relevantes, os outros três também colocaram seus nomes entre os grandes defensores de pênaltis no Brasileirão. Gatito, no , e Fernando Miguel, no ou , amargaram momentos difíceis com seus clubes, mas se sagraram como os estrangeiros que mais vezes defenderam penalidades no Campeonato Brasileiro. Já o goleiro Santos, se beneficiou da boa fase recente do -PR para chegar a seleção brasileira.

A Goal separou todos os goleiros que se destacaram quando o assunto foi defender as cobranças da marca da cal. Confira a lista completa, que também conta com nomes de peso como Dida, Marcos e Rogério Ceni.