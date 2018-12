Caso Isco é uma "bomba relógio" no Bernabéu

O Real Madrid já tem uma posição formada sobre o “caso Isco”. Seu desentendimento com Santiago Solari, sua substituição e a falta de bola no jogo contra o CSKA criou um clima ruim entre jogador e o clube.

A reação da diretoria, que já está perdendo a paciência, será clara: se Isco quiser reagir e mostrar jogo, perfeito, porque ele é realmente um grande jogador. Mas se está chateado e quiser sair, ele vai sair.

Veja a cronologia dos acontecimentos para entender melhor a situação do espanhol na equipe merengue:

Encontro Isco/ Solari: O novo treinador do Real prefere uma formação 4-3-3, onde a figura de um craque como Isco acaba sendo prejudicada. O clube sabe disso e apoia o princípio da autoridade do técnico. Se Isco quiser jogar mais, deve realizar mais.

Isco, de insuperável para regular: O jogador sofreu apendicite, voltou antes do tempo fazendo esforço por que foi o que pediu Lopetegui, e essa decisão acabou o desgastando, pois ainda não estava 100% para jogar. A chegada de Solari claramente o prejudicou: passou de titular para reserva, jogando 200 minutos dos 810 possíveis.

O vestiário: Claramente dividido entre o respeito à figura do treinador e a empatia com Isco. Como a Goal pôde observar, parte dos jogadores entendem que a única solução para o caso é procurar o melhor para a equipe: trabalhar duro e lavar a roupa suja em casa.

Isco, o chato: Indispensável na seleção espanhola e renegado em Madri, o meia está irritado com a situação. Certa vez, chegou a comentar sobre o assunto ao jornal Marca: “Eu não sou burro, se eu não for titular com Ancelotti, Benítez e Zidane, é culpa minha”. Hoje, Isco se sente pouco valorizado e chateado, não somente por jogar pouco e ter um papel reduzido no time, mas também pela opinião pública apontando que ele estaria ‘acima do peso’ em diversas mídias.



(Foto: Getty)

O contrato de Isco: O jogador renovou em setembro de 2017, passando a ter um vínculo com o Real Madrid até junho de 2022, e com uma melhora considerável em seu salário. Naquela época, pelo que foi apurado pela Goal, a negociação não foi fácil. Muitos clubes mostraram interesse em contrata-lo, inclusive o Barcelona e outros da Premier League. Por fim, Isco assinou até 2022 e sua cláusula de rescisão é de 700 milhões de euros.

Os pretendentes de Isco: Um jogador com talento e potenciais pretendentes, que desfruta de um leque de opções no mercado. O Manchester City, sabendo que o clube Blanco está encaminhando a contratação de Brahim Díaz, estaria pronto para se aproveitar deste momento e negociar a possível contratação de Isco. Outro candidato a sua contratação é a Juventus, que sempre demonstrou interesse pelo espanhol.

Reunião cancelada: Segundo revelou o programa “Estudio Estadio”, da TVE, Isco e seu agente solicitaram há alguns dias uma reunião com Florentino Pérez para mostrar ao presidente a sua situação no clube. Segundo o jornal, o encontro não aconteceu porque o presidente do Real Madrid declinou de comparecer.

A postura do clube: O Madrid considera Isco como parte de seu patrimônio e valoriza sua trajetória, mas Pérez está desiludido com a situação que está ocorrendo. O clube quer que tudo volte ao normal, mas por outro lado, se o jogador ainda se sentir chateado e desejar abandonar o clube, em janeiro ou em junho o Real irá lhe pedir que anuncie publicamente sua saída e traga uma grande oferta.

Confronto com a torcida: Conforme revelado por fontes próximas ao clube para a Goal, o presidente merengue e seu conselho estão descontentes com a atitude grosseira de Isco com a torcida do Santiago Bernabéu. Em público tentam minimizar o ocorrido, mas, em particular, não hesitam em censurar um gesto absolutamente desnecessário. A própria cúpula do clube crê que o jogador esteja apagando fogo com gasolina.

Futuro incerto: Com a reviravolta inesperada da situação, a permanência do espanhol está ficando cada vez mais incerta. Seu mau momento, seu desentendimento com Solari e a grosseria com a torcida o colocam em uma posição delicada. Se ele não reagir e o “caso Isco” continuar se amontoando, o clube não hesitará em colocá-lo na lista de saída. Sua situação é uma bomba-relógio.