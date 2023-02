Casemiro enforca adversário e é expulso em jogo do Manchester United

O brasileiro será desfalque nos próximos jogos do clube inglês na Premier League

O Manchester United vencia o Crystal Palace por 2 a 0, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Inglês, quando Antony sofreu uma dura falta. Ato contínuo, o clima esquentou entre jogadores de ambas as equipes e, em meio ao empurra-empurra, Casemiro segurou Will Hughes, meio-campista do Palace, pelo pescoço. Andre Marriner, juiz que apitou a partida, não viu o lance na hora, mas após intervenção do VAR expulsou o brasileiro.

Com um a menos em campo, os Red Devils viram Jeffrey Schlupp, justamente o autor da falta sobre Antony que iniciou toda a discussão, diminuir para os londrinos. No final das contas, contudo, a equipe treinada por Erick Ten Hag conseguiu segurar a vitória que mantém dentro das quatro primeiras posições da Premier League inglesa. O problema para o treinador holandês, contudo, é a certeza de que Casemiro, um de seus melhores jogadores, será desfalque nos próximos compromissos.

Isso porque o brasileiro, que faz sua primeira temporada pelo Manchester United após anos de Real Madrid, vai receber uma suspensão de três jogos. Desta forma, ficará de fora de partidas contra o Leeds e Leicester. Casemiro ao menos poderá ser opção para o mata-mata de Europa League contra o Barcelona.