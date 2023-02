FC Cascavel x Coritiba ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Paranaense

Equipes entram em campo neste domingo (19), pela oitava rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Cascavel e Coritiba entram em campo na tarde deste domingo (5), no estádio Olímpico Regional, às 16h (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Paranaense. A partida terá transmissão ao vivo do Onefootball e da NSports, na internet.

Sétimo colocado com 11 pontos, o Cascavel entra em campo buscando uma vitória para ficar perto de garantir a classificação, além de se recuperar no campeonao. Já o Coritiba ganhou no meio da semana e permanece em terceiro, com 21 pontos. Alef Manga e Kaio Cesar são as ausências no Coxa.

Prováveis escalações

Escalação do provável Cascavel: André Luiz, Ferreira, Jacy, Willian Gomes, Libano, Ferrugem, Wagner Goms, Robinho, César Morais, Lucas Coelho e Gaspar.

Escalação do provável Coritiba: Gabriel; Natanael, Bruno Viana, Kuscevic e Victor Luiz; Willian Farias, Bruno Gomes e Régis; Robson, William Pottker e Rodrigo Pinho.

Desfalques

Coritiba

Alef Manga cumpre suspensão, enquanto Kaio Cesar está no departamento médico.

Cascavel

Sem desfalques confirmados.

Quando é?