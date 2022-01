Carvalhal cita 'bons convites' e admite procura do Atlético-MG

"Plano B" do Atlético-MG após Jorge Jesus pedir mais tempo para decidir se irá ou não treinar o time mineiro, Carlos Carvalhal parece ter ficado feliz com a procura do Galo. Pelo menos é o que deu a entender em entrevista.



Com a saída de Cuca e a negociação com Jesus mais estagnada, o técnico do Braga foi acionado e está interessado em se mudar para o Brasil, como informou a GOAL. O problema é sua multa rescisória no time português: dez milhões de euros.





Questionado sobre os rumores em entrevista concedida ao jornal Marca, da Espanha, Carvalhal não desconversou e admitiu ter sido procurado pelo Atlético-MG... e pelo Flamengo, tanto na saída de Jesus como na de Renato Gaúcho.



"A verdade é que eu já recebi bons convites ao longo da minha carreira, incluindo agora do Flamengo e do Atlético-MG, o que se tornou público," admitiu o treinador.

O contrato de Carlos Carvalhal no Braga acaba apenas no meio do ano e o presidente do clube já afirmou que só liberará o técnico mediante o pagamento de uma multa - que tende a ser algo em torno de 2,5 milhões de euros (R$ 16 milhões na cotação atual do euro). Assim, o Galo não terá vida fácil para fechar com o treinador de 56 anos.



O técnico português também destacou a ofensividade de seu equipe, bem como o uso frequente das categorias de base - no último jogo, o treinador utilizou sete jogadores formados na base do Braga.



Como adiantou a GOAL, o Atlético-MG, caso não feche com Carvalhal, ainda monitora nomes como Rui Vitória, Paulo Fonseca, Leonardo Jardim e Vitor Pereira.



Carvalhal e Atlético, porém, parecem decididos a se encontrarem. Resta saber se o Braga irá colocar empecilhos ou "calar-se para sempre".