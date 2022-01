Atlético-MG prioriza Jesus e Carvalhal e mantém técnicos brasileiros no fim da fila

O Atlético-MG mantém Jorge Jesus como seu plano A na busca por um treinador no mercado da bola. A diretoria tenta uma reunião com o português até esta quarta-feira (5) para tentar um desfecho nas conversas. O segundo nome da lista é o de Carlos Carvalhal, atualmente no Braga, de Portugal. As partes já fizeram contato, e o técnico demonstrou interesse em se mudar para o Brasil. O que trava é a multa rescisória — avaliada em 10 milhões de euros. O Galo não está disposto a pagá-la nem se houver redução para 2,5 milhões de euros.

Com os dois nomes no topo da lista, os mineiros ainda estudam outras alternativas, a maioria do exterior. Rui Vitória, Paulo Fonseca, Leonardo Jardim e Vitor Pereira são as opções do clube. Nenhum deles ainda recebeu contato para discutir possível acordo com o atual vencedor do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, conforme apurado pela GOAL.

A ideia do Atlético-MG é esgotar todas as possibilidades nas conversas remotas que serão feitas com Jorge Jesus e Carlos Carvalhal até esta quarta-feira para depois avançar em um novo nome. Não há uma ordem de prioridade para conversar com os demais estrangeiros que aparecem na lista atleticana.

Mais artigos abaixo

Um técnico brasileiro para substituir Cuca, neste momento, só surgirá em caso de negativa dos alvos estrangeiros. Especulados recentemente, Renato Gaúcho e Odair Hellmann não foram procurados pela cúpula. Ambos já foram bem avaliados por integrantes da diretoria. No entanto, não são vistos como nomes para o momento.

O Atlético está sem técnico desde o dia 28 de dezembro, quando Cuca teve uma última conversa com os mecenas para informar a sua saída do clube. O treinador tinha contrato até dezembro de 2022 e teve que pagar a multa rescisória para deixar a Cidade do Galo no mercado da bola.

O diretor de futebol Rodrigo Caetano é quem tem conduzido as conversas com treinadores nos bastidores. Posteriormente, os mecenas do clube — Rafael Menin, Renato Salvador, Ricardo Guimarães e Rubens Menin — entrarão no circuito para tratar com os profissionais. A única exigência do clube aos técnicos é a manutenção de parte da comissão técnica permanente — o auxiliar Lucas Gonçalves, o preparador físico Cristiano Nunes e o treinador de goleiros Rogério Maia são noms bem avaliados internamente.