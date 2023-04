Declarações não desanimam, e CBF mantém sonho de ter Ancelotti na seleção brasileira

Apesar do treinador já ter confirmado que deseja continuar no Real Madrid, Confederação Brasileira não desistiu do multicampeão

As recentes declarações de Carlo Ancelotti afirmando que deseja cumprir seu contrato com o Real Madrid não abalaram a CBF, que mantém vivo o desejo pelo técnico para comandar a seleção brasileira.

Segundo soube a GOAL, o presidente Ednaldo Rodrigues trata as falas de Ancelotti como protocolares. O entendimento é de que o italiano jamais abrirá a porta de saída do maior clube do mundo, especialmente na reta final da temporada.

A CBF mantém Ancelotti como o plano A para dirigir a seleção brasileira. Ao finalizar todas as competições, Florentino Perez, presidente do Real Madrid, fará uma avaliação mais profunda do trabalho do técnico e decidirá pela permanência ou não do comandante. Caso opte por um novo trabalho, o italiano estaria livre para negociar.

Outros nomes no radar

Fluminense FC

Apesar de Ancelotti ser o plano A, Ednaldo Rodrigues tem outros nomes em pauta. Fernando Diniz, do Fluminense, aparece entre os favoritos. Nos últimos meses, ele vem somando pontos e ganhando lobby internamente, mas a falta de experiência é um fator que joga contra.

Jorge Jesus, atualmente no Fenernabçe, da Turquia, também aparece como candidato. O treinador é outro que tem lobby internamente, especialmente de ex-jogadores como Julio César e Rivaldo. O contrato do português termina em maio e ele poderá ficar livre para negociar.

Dorival Júnior já foi um nome que teve mais força, especialmente no final de 2022 após os títulos conquistados com o Flamengo. Por enquanto, corre por fora neste momento. Abel Ferreira, do Palmeiras, é um nome controverso e, além disso, há dúvidas se de fato aceitaria o convite.